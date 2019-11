Siemens-Calls mit 138%-Chance bei Kursanstieg auf 120€

Wer in den vergangenen Wochen direkt oder indirekt mittels Hebelprodukten in die Siemens-Aktie (ISIN: DE0007236101), konnte bislang hohe prozentuelle Gewinne erwirtschaften. Während ein Aktieninvestment seit Anfang September 2019 einen Ertrag von 25 Prozent abwarf, konnten Anleger ihren Kapitaleinsatz mit Long-Hebelprodukten in den meisten Fällen vervielfachen. Nach dem starken Ende des letzten Quartals, das eine 8-prozentige Umsatzsteigerung und einer Steigerung des Nettogewinns auf 1,3 Milliarden mit sich brachte, legte die ohnehin bereits stark gelaufene Siemens-Aktie nochmals um 4 Prozent zu.

Kann die nach wie vor als unterbewertet eingeschätzte Siemens-Aktie in den nächsten Wochen ihre aktuelle Aufwärtsbewegung zumindest auf 120 Euro fortsetzen, dann werden Long-Hebelprodukte für hohe Renditen sorgen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 115 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die Siemens-Aktie mit Basispreis bei 115 Euro, Bewertungstag 13.1.20, BV 0,1, ISIN: CH0426859762, wurde beim Aktienkurs von 112,74 Euro mit 0,23 – 0,24 Euro gehandelt.

Steigt der Kurs der Siemens-Aktie in spätestens Monat zumindest auf 120 Euro an, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,57 Euro (+138 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 107,3615 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Siemens-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 107,3615 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PX5BL46, wurde beim Aktienkurs von 112,74 Euro mit 0,60 – 0,61 Euro taxiert.

Gelingt der Siemens-Aktie in nächster Zeit der Anstieg auf die Marke von 120 Euro, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 1,26 Euro (+107 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 104,017 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die Siemens-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 104,017 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SR5MH29, wurde beim Aktienkurs von 112,74 Euro mit 0,90 – 0,91 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Siemens-Aktie auf 120 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei auf 1,59 Euro (+75 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Siemens-Aktien oder von Hebelprodukten auf Siemens-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek