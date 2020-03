Siemens-Calls mit 133%-Chance bei Kurserholung auf 87 Euro

Seit dem 21.2.20, als sich die Talfahrt an den Börsen drastisch beschleunigte, brach der Kurs der Siemens-Aktie (ISIN: DE0007236101) von 106 Euro bis zum 9.3.20 auf bis zu 79,10 Euro um 25 Prozent ein. Allein am 9.3.20 verzeichnete die Aktie einen Kursrückgang von 9,48 Prozent. In den vergangenen Tagen konnte sich die Aktie im Zuge einer leichten Gegenreaktion wieder auf ihr aktuelles Niveau von 81,33 Euro erholen.

Derzeit mehren sich bereits die Stimmen jener Analysten mit der Marktmeinung, dass die Corona-Krise und der Einbruch des Ölpreises bereits im Aktienkurs eingepreist sein könnten. Anleger mit sehr hoher Risikobereitschaft, die der Aktie zumindest wieder eine Kurserholung auf ihren Kurs vom 6.3.20 im Bereich von 87 Euro zutrauen, könnten versuchen, diese Markteinschätzung mit Long-Hebelprodukte umzusetzen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 85 Euro

Der Morgan Stanley-Call-Optionsschein auf die Siemens-Aktie mit Basispreis bei 85 Euro, Bewertungstag 12.6.20, BV 0,1, ISIN: DE000MC3C292, konnte beim Aktienkurs von 81,33 Euro mit 0,53 Euro erworben werden.

Kann sich der Kurs der Siemens-Aktie in spätestens zwei Wochen zumindest wieder auf 87 Euro erholen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,77 Euro (+45 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 77,857 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die Siemens-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 77,857 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HZ1VCF0, wurde beim Aktienkurs von 81,33 Euro mit 0,36 – 0,39 Euro taxiert.

Gelingt der Siemens-Aktie in nächster Zeit der Anstieg auf die Marke von 87 Euro, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 0,91 Euro (+133 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 74,994 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Siemens-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 74,994 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UX8W4W6, wurde beim Aktienkurs von 81,33 Euro mit 0,67 – 0,68 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Siemens-Aktie auf 87 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,20 Euro (+76 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Siemens-Aktien oder von Hebelprodukten auf Siemens-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek