Siemens-Calls mit 122%-Chance bei Erreichen des Kursziels

Laut Analyse von www.godmode-trader.de sollte bei der Siemens-Aktie (ISIN: DE0007236101) nach den starken Verlusten der vergangenen Wochen nun die Zeit reif sein für eine Erholung. Nachdem die Aktie noch im Juli 2019 bei 103,44 Euro gehandelt wurde, verzeichnete sie am 15.8.19 einen Tagestiefstand bei 84,42 Euro und nähert sich somit der unteren Begrenzung der seit 2017 aktuellen Abwärtsbewegung an. An dieser Begrenzung könnte nun eine Gegenbewegung einsetzen, die den Aktienkurs auf 90,85 Euro steigen lassen könnte. Unterhalb von 82,76 Euro droht ein Kursrückgang auf bis zu 70,78 Euro.

Wer beim aktuellen Aktienkurs von 86,07 Euro mit einer Kurserholung auf 90,85 Euro ausgeht, könnte versuchen, diese Markteinschätzung mit Long-Hebelprodukten zu optimieren.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 88 Euro

Der J.P.Morgan-Call-Optionsschein auf die Siemens-Aktie mit Basispreis bei 88 Euro, Bewertungstag 18.10.19, BV 0,1, ISIN: DE000JM0SX36, wurde beim Aktienkurs von 86,07 Euro mit 0,23 – 0,24 Euro gehandelt.

Steigt der Kurs der Siemens-Aktie in einem spätestens Monat zumindest auf 90,85 Euro an, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,40 Euro (+67 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 82,553 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die Siemens-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 82,553 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HZ1J0K5, wurde beim Aktienkurs von 86,07 Euro mit 0,36 – 0,37 Euro taxiert.

Gelingt der Siemens-Aktie in nächster Zeit der Anstieg auf die Marke von 90,85 Euro, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 0,82 Euro (+122 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 78,6281 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Siemens-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 76,6281 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PB3FSE6, wurde beim Aktienkurs von 86,07 Euro mit 0,76 – 0,77 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Siemens-Aktie auf 90,85 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei auf 1,22 Euro (+58 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Siemens-Aktien oder von Hebelprodukten auf Siemens-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek