Mit Siemens-Bonus-Zertifikaten zu 7% und 11% Rendite

In den vergangenen 12 Monaten hielt sich der Kurs der Siemens-Aktie (ISIN: DE0007236101) zumeist innerhalb einer Bandbreite von 100 bis 125 Euro auf. Die Hoffnung auf einen Großauftrag im Irak, im Zuge dessen die Stromversorgung von Millionen Menschen sichergestellt werden sollte, legte der Aktienkurs, der sich derzeit mit 101 Euro eher am unteren Rande der Tradingrange befindet, deutlich zu.

Da unter anderem auch die Experten der UBS, welche die Siemens-Aktie wegen Steigerungen der Auftragseingänge mit einem Kursziel von 138 Euro zum Kauf empfehlen, für die Aktie positiv gestimmt sind, könnte nun ein günstiger Zeitpunkt für eine direkte oder indirekte Investition in die Siemens-Aktie gekommen sein. Für Anleger, die auch bei seitwärts oder schwächer laufenden Notierungen der Siemens-Aktie positive Rendite erzielen wollen, könnte die Veranlagung in Bonus-Zertifikate interessant sein. Im Gegenzug für die Chance auf die „Seitwärtsrendite“ verzichten Zertifikate-Anleger auf die Dividendenzahlungen und das unbegrenzte Gewinnpotenzial der direkten Aktienveranlagung.

Bonus-Zertifikat mit Barriere bei 72 Euro

Das Commerzbank-Bonus-Zertifikat mit Cap auf die Siemens-Aktie mit der Barriere bei 72 Euro, Bonuslevel und Cap bei 114 Euro, BV 1, ISIN: DE000CV8T377, Bewertungstag 20.9.19, konnte beim Siemens-Kurs von 99,33 Euro mit 106,24 – 106,32 Euro gehandelt werden.

Wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals die Barriere berührt oder unterschreitet, dann wird das Zertifikat am 27.9.19 mit dem Höchstbetrag von 114 Euro zurückbezahlt. Somit ermöglicht dieses Zertifikat in elf Monaten einen Ertrag von 7,22 Prozent wenn der Aktienkurs niemals um 27,51 Prozent auf 72 Euro oder darunter nachgibt. Berührt der Aktienkurs bis zum Bewertungstag die Barriere, dann wird das Zertifikat am Ende - sofern die Aktie dann unterhalb des Caps notiert - mittels der Lieferung einer Siemens-Aktie für jedes Bonus-Zertifikat getilgt.

Bonus-Zertifikat mit Barriere bei 80 Euro

Wer hingegen einen geringeren Sicherheitsabstand zur Barriere akzeptieren möchte, kann die Renditechancen deutlich erhöhen. Das Goldman Sachs-Bonus-Zertifikat mit Cap auf die Siemens-Aktie, mit Barriere bei 80 Euro, Bonus-Level und Cap bei 115 Euro, BV 1, Bewertungstag 20.9.19, ISIN: DE000GM6BZT9, wurde beim Siemens-Aktienkurs von 99,33 Euro mit 103,38 – 103,48 Euro taxiert.

Verbleibt der Kurs der Siemens-Aktie bis zum Bewertungstag oberhalb der Barriere, dann wird das Zertifikat am Laufzeitende mit 115 Euro zurückbezahlt, was einem Ertrag von 11,13 Prozent entspricht. Berührt der Aktienkurs bis zum Bewertungstag die Barriere, dann wird die Rückzahlung des Zertifikates mit dem am 20.9.19 festgestellten Schlusskurs der Siemens-Aktie erfolgen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Siemens-Aktien oder von Hebelprodukten auf Siemens-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek