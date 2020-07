Siemens: Börsengang geplant!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Umsatzspitzenreiter in Stuttgart war am Dienstag die Siemens-Aktie. Den aktuellen Plänen zufolge will Siemens im September seine Tochter Siemens Energy an die Börse bringen. Um bei potentiellen Investoren auch um Interesse für die zukünftig eigenständige Firmentochter zu werben, gab Siemens Energy-Chef Bruch kürzlich die Parole aus, eine nachhaltige Energiewirtschaft anzustreben. EUWAX

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.