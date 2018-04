Siemens: Bis zu 5,60% Zinsen und 30% Schutz

Mit einem Kursrückgang von 17 Prozent innerhalb der vergangenen 12 Monate befindet sich die Siemens-Aktie (ISIN: DE0007236101) im untersten Drittel der Performanceliste aller DAX-Werte für diesen Zeitraum. Vom im April 2017 bei 133,50 Euro verzeichneten Allzeithoch hat sich die Aktie, die nunmehr bei 104 Euro gehandelt wird, bereits um 22 Prozent entfernt.

Wer sich allerdings der Meinung jener Experten anschließen möchte, die die als unterbewertet angesehene Siemens-Aktie mit Kurszielen von bis zu 135 Euro als kaufens- oder zumindest haltenswert einstufen, könnte die Investition in Express-Produkte, wie sie derzeit von der HVB zur Zeichnung angeboten werden, in Erwägung ziehen.

HVB-Express Plus-Zertifikat: Der am 12.4.18 ermittelte Schlusskurs der Siemens-Aktie wird als Basispreis und als Rückzahlungslevel nach dem ersten Laufzeitjahr für das Zertifikat fixiert. Bei 70 Prozent des Basispreises wird die Ertrags-Barriere liegen. Notiert die Siemens-Aktie an einem der im Jahresabstand angesiedelten Bewertungstage, erstmals am 12.4.19, auf oder oberhalb des im Jahresabstand jeweils um 5 Prozent sinkenden Rückzahlungslevels, so wird das Zertifikat mit seinem Nennwert von 1.000 Euro und einer Zinszahlung von 5,60 Prozent zurückbezahlt. Mit jedem Laufzeitjahr erhöht sich der in Aussicht stehende Rückzahlungsbetrag um 5,60 Prozent. Läuft das Zertifikat bis zum finalen Bewertungstag (12.4.23), dann wird die Rückzahlung mit dem Höchstbetrag von 128 Prozent des Nennwertes erfolgen – sofern die Siemens-Aktie an diesem Tag oberhalb der bei 70 Prozent des Basispreises angesiedelten Ertrags-Barriere notiert. Andernfalls wird das Zertifikat mittels der Lieferung einer am 12.4.18 definierten Anzahl von Siemens-Aktien getilgt. Das Zertifikat, ISIN: DE000HVB2GQ2, kann noch bis 11.4.18 mit 1.000 Euro plus 1 Prozent Ausgabeaufschlag gezeichnet werden.

HVB-Express Aktienanleihe Protect: Auch bei der Anleihe auf die Siemens-Aktie wird der Schlusskurs des 12.4.18 als Basispreis festgeschrieben. Bei 70 Prozent des Basispreises wird die Barriere liegen; bei 100 Prozent der vorzeitige Rückzahlungslevel. Unabhängig von der Kursentwicklung der Siemens-Aktie erhalten Anleger nach jedem Laufzeitjahr einen Zinskupon in Höhe von 3,75 Prozent pro Jahr gutgeschrieben – sofern die Anleihe nicht vorzeitig zurückbezahlt wird. Die vorzeitige Rückzahlung wird erfolgen, wenn der Kurs der Siemens-Aktie an einem der Bewertungstage, erstmals am 12.4.19, auf oder oberhalb des Rückzahlungslevels gebildet wird. Läuft die Anleihe bis zum letzten Bewertungstag (12.4.21), so wird sie mit 1.000 Euro zurückbezahlt, wenn die Aktie dann oberhalb der bei 70 Prozent des Basispreises angesiedelten Barriere notiert. Andernfalls wird die Anleihe – genau wie das Express-Zertifikat – mittels Aktienlieferung getilgt. Die Anleihe, ISIN: DE000HVB2H04, maximale Laufzeit bis 19.4.21, kann noch bis 11.4.18 mit 1.000 Euro plus 1,25 Prozent Ausgabeaufschlag gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Das Express Plus-Zertifikat und die Express Aktienanleihe Protect auf die Siemens-Aktie weisen die gleichen Sicherheitspuffer auf. Der wesentliche Unterschied der Produkte besteht darin, dass die Anleihe jährliche Zinskupons abwerfen wird, während das Zertifikat die Ertragschance erst bei vorzeitiger Tilgung oder am Laufzeitende ermöglichen wird.

Walter Kozubek