Siemens: Bärenmarkt-Rallye vor dem Ende?

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Siemens sieht sich gut gerüstet, die derzeitige Druckphase gut zu überstehen, hatte Konzernchef Kaeser am 20. März mitgeteilt. Das hat die Marktteilnehmer erst einmal beruhigt, dürfte das Potenzial der Aktie nach unten vorerst begrenzen. Aber die Siemens-Aktie hat in der Spitze bereits ca. 45 Prozent der Abwärtsbewegung, ausgehend vom Hoch des Dezembers, wieder aufgeholt. Allzu viel Luft nach oben dürfte da vorerst nicht sein. In dieser Konstellation bietet die Aktie momentan eine interessante Basis für einen Inline-Optionsschein.

Am 8. Mai werden die Ergebnisse des ersten Kalenderquartals, bei Siemens das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2019/2020, erwartet. Dann erst wird sich herausstellen, wie deutlich der Konzern von den Auswirkungen der Pandemie betroffen ist. Dass diese Auswirkungen gering sein würden, hatte das Unternehmen dabei nie gesagt, auch, wenn die Aussage, man sehe sich gerüstet, bei manchen wohl diesen Eindruck erweckt haben mag. Denkbar wäre, dass Siemens sich bereits vor dem 8. Mai zur Lage äußert, bislang gibt es solche Statements aber nicht. Damit bewegen sich die Marktteilnehmer in einem Umfeld ungewöhnlich hoher Unsicherheit. Wozu führt das?

Zum einen äußert sich das in einer höheren Schwankungsbreite des Kurses, d.h. in einer höheren Volatilität. Zum anderen dürfte der bislang geringe Grad an Informationen darüber, wie sich die Lage bei Siemens darstellt, dazu führen, dass sich die Aktie recht eng an den Bewegungen des Gesamtmarkts orientiert. Das hieße:

Bewegung im Rahmen des Gesamtmarkts erwartet

Jetzt, nachdem die Aktie einen beträchtlichen Teil der Abwärtsbewegung bereits zurückgenommen hat, wäre eine Handelsspanne wahrscheinlich, die vom derzeitigen Kursniveau aus auf der Oberseite relativ limitiert ist und nach unten hin das bisherige Tief des Jahres als einen Extrempunkt hat, der weit genug entfernt ist, um nur im Fall einer dramatischen Verschlechterung der Lage unterboten zu werden.

Damit wäre Siemens für eine gezielt auf einen Trend ausgerichtete Positionierung derzeit nicht ideal. Für einen Inline-Optionsschein, der dann den maximalen Auszahlungsbetrag erreicht, wenn die dem Schein zugrunde liegende Aktie bis zum Ende der Laufzeit des Derivats vorab festgelegte obere und untere Kurslevels nicht über- bzw. unterschreitet, ist dieses Szenario jedoch vielversprechend. Einen solchen Inline-Optionsschein stellen wir Ihnen hier vor:

Fazit

Mit einem Inline-Optionsschein auf die Siemens-Aktie (WKN SR67YM) würden risikofreudige Anleger den maximalen Auszahlungsbetrag von 10,00 Euro erzielen, wenn sich die Aktie bis einschließlich 19.06.2020 durchgehend über der unteren Knockout-Schwelle von 54,00 Euro und unterhalb der oberen Knockout-Schwelle von 98,00 Euro bewegt. Gerechnet vom Stand des Scheins am 09. April 2020 um 17:30 Uhr (Briefkurs 7,03 Euro) würde dies einem Kursgewinn von 42 Prozent entsprechen. Sollte eine der beiden Knockout-Schwellen erreicht werden, würde ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals eintreten. Zur Vermeidung eines solchen Knockouts sollte deshalb der vorzeitige Ausstieg aus dieser spekulativen Position erwogen werden, falls sich die Aktie mit Schlusskursen unter 58,00 Euro oder aber mit Schlusskursen über 95,00 Euro den Knockout-Levels des Inline-Optionsscheins annähern würde.

Siemens Aktie (in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 84,42 Euro // 100,54 Euro (200-Tage-Linie) // 119,90 Euro Unterstützungen: 78,93 Euro // 71,69 Euro // 58,77 Euro

Inline-Optionsschein auf die Siemens-Aktie (Stand 09.04.2020 17:30 Uhr) Strategie für seitwärts gerichtete Kurse WKN: SR67YM

Typ: Inline-Optionsschein akt. Kurs: 6,93 / 7,03 Euro

Emittent: Société Générale untere KO-Schwelle: 54,00 Euro

Basiswert: Siemens Aktie (in Euro) obere KO-Schwelle: 98,00 Euro

akt. Kurs Basiswert: 81,34 Euro Laufzeit: 19.06.2020

Kursziel: 10,00 Euro





Kurschance: + 42% (+204% p.a.) Quelle: Société Générale

Urheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.