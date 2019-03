Siemens: Ausbruch!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Mit dem Ausbruch aus dem mittelfristigen Abwärtstrend vor dem Wochenende könnte die Siemens-Aktie die Oberseite des langfristigen Trendkanals ins Visier nehmen. Mit einem Open End Turbo Long auf die Aktie von Siemens könnte sich eine Trading-Chance von 85 Prozent ergeben.

Seit August letzten Jahres befand sich die Siemens-Aktie in einem Abwärtstrend. Dieser konnte zuletzt zwischen 83,10 und 97 Euro beschrieben werden. Mit der seit Anfang Februar ansteigenden Tendenz im Wert brachen die Notierungen nun vor dem Wochenende aus diesem Trend nach oben aus. Zunächst waren sie noch an der Oberseite gescheitert, holten aber noch einmal neuen Schwung und setzten sich im zweiten Anlauf über die bisherige Hürde hinweg. Am heutigen Montag sollte nun eine Bestätigung des Erreichten erfolgen.

Aus dem langfristigen Chart ergibt sich mit der Oberseite des auch langfristigen Abwärtstrends ein mögliches Kursziel im Bereich um 112 Euro. Um die neu eingeschlagene Tendenz beizubehalten, sollte die Aktie allerdings schon auf sehr kurze Sicht nicht mehr unter das zuletzt markierte Tief bei 94,60 Euro fallen. Entsprechend könnte der risikobegrenzende Stoppkurs eng platziert werden. Nächste Ziele auf dem Weg nach oben würden sich somit an den Hochs von Januar bei 101,28 Euro und November 104,84 Euro befinden.

Obwohl die Analysten der DZ Bank ihre Bewertung der Siemens-Aktie zuletzt senkten, befindet sich ihre Prognose weiterhin über dem aktuellen Kurs. Sie reduzierten ihren fairen Wert von 123 auf 122 Euro, hielten das Papier aber weiterhin als Kauf. Dadurch kamen sie den Analysten von JP Morgan entgegen, die die Aktie zuletzt auf Übergewichten hochsetzen und dabei das Kursziel von 115 auf 118 Euro mitzogen. Das zuletzt höchste Kursziel kam von der UBS mit 130 Euro. Auch die Analysten sehen die Aktie als Kauf.

Siemens (Tageschart in Euro) Tendenz:

Siemens (Wochenchart in Euro)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 98,69 // 99,78 // 101,28 // 106,35 Unterstützungen: 97,00 // 94,60 // 90,85 // 90,40

Mit einem Open End Turbo Long (WKN CY84SL) können risikofreudige Anleger, die eine steigende Siemens-Aktie erwarten, überproportional profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt dabei 16,8 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Der könnte im Basiswert bei 93,90 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich ein Stoppkurs bei 1,32 Euro. Über 100 Euro könnte er auf Einstandsniveau nachgezogen werden. Ein Trading-Ziel nach oben könnte sich auf weitere Sicht um 112 Euro ergeben. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis 4,6 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: CY84SL

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,66 - 1,69 Euro

Emittent: Citigroup Basispreis: 81,2328 Euro

Basiswert: Siemens KO-Schwelle: 81,2328 Euro

akt. Kurs Basiswert: 97,60 Euro Laufzeit: Open end

Kursziel: 3,13 Euro Hebel: 5,8

Kurschance: + 85 Prozent Quelle: Citigroup

Urheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.