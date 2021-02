Siemens nach Allzeithoch mit neuen Hebelchancen

Nachdem die Siemens-Aktie (ISIN: DE0007236101) im Sommer 2020 nach der gewaltigen Aufholjagd im Frühling in eine Seitwärtsbewegung innerhalb einer Bandbreite von 100 bis 120 Euro übergangen war, setzte sie Ende Oktober zu einem wahren Höhenflug an. Allein seit dem Jahresbeginn 2021 konnte die Aktie bislang um 15 Prozent zulegen und zählt somit zu den stärksten DAX-Werten für diesen Zeitraum. Nach der Anhebung des Jahresausblicks legte die Aktie im frühen Handel des 3.2.21 auf ein neues Allzeithoch bei 137,52 Euro zu.

In den jüngsten Expertenanalysen wird die Siemens-Aktie mit Kurszielen von bis zu 160 Euro (Bank Berenberg) als kaufens- oder zumindest haltenswert eingestuft. Kann die Siemens-Aktie, die bei der Erstellung dieses Szenarios mit 135,52 Euro gehandelt wurde, in den nächsten Wochen ihren Höhenflug um weitere fünf Prozent auf 142,30 Euro fortsetzen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte auszahlen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 135 Euro

Der DZ Bank-Call-Optionsschein auf die Siemens-Aktie mit Basispreis bei 135 Euro, Bewertungstag 16.4.21, BV 0,1, ISIN: DE000DFZ9N42, wurde beim Aktienkurs von 135,52 Euro mit 0,49 – 0,51 Euro gehandelt.

Kann die Siemens-Aktie in spätestens einem Monat ihren Höhenflug auf 135 Euro ausweiten, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,18 Euro (+131 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 129,013 Euro

Der J.P.Morgan-Open End Turbo-Call auf die Siemens-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 129,013 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000JJ5DLJ0, wurde beim Aktienkurs von 135,52 Euro mit 0,68 – 0,69 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Siemens-Aktie auf 142,30 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 1,32 Euro (+91 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 125,277 Euro

Der Société Générale-Open End Turbo-Call auf die Siemens-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 125,277 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SD91U27, wurde beim Aktienkurs von 135,52 Euro mit 1,08 – 1,09 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Siemens-Aktie auf 142,30 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,70 Euro (+56 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Siemens-Aktien oder von Hebelprodukten auf Siemens-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek