Siemens-Aktien ziehen DAX ins Minus

1. Siemens Energy (WKN ENER6Y)

Meistgehandelter Wert auf dem Stuttgarter Börsenparkett ist der Kraftwerk-Konzern Siemens Energy. Nachdem es sowohl bei Siemens Energy wie auch bei der ebenfalls börsennotierten Tochtergesellschaft Siemens Gamesa zu Analysten-Abstufungen kam, rutschen die Papiere der gesamten Siemens-Familie tief in den roten Bereich: Siemens Energy (-5,2%), Siemens Gamesa (-5,8%), Siemens (-2,9%) sowie das baldige DAX-Mitglied Siemens Healthineers (-3,1%) verlieren deutlich.



2. Daimler (WKN 710000)

Auch die Papiere von Daimler verlieren in einem schwachen Gesamtmarkt rund 1,6% auf 69 Euro. Gestern äußerten sich die Analysten von Warburg Research optimistisch und hoben das Kursziel leicht auf 103 Euro an. Das entspricht aktuell einem Aufwärtspotenzial von rund 50%.



3. SAP (WKN 716460)

Umsatzspitzenreiter in Stuttgart sind am Mittwoch indes die Papiere des Software-Konzerns SAP. Die Aktie des DAX-Schwergewichts verliert rund 1%. Unlängst wurde bekannt, dass die vor einige Monaten an die Börse gebrachte SAP-Tochter Qualtrics plant, in Europa stark zu expandieren.