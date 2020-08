Siemens-Aktie – Das sollten Sie beachten! Kursziele angehoben!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Mit Vorlage der Quartalszahlen Anfang August hat sich Siemens selbst übertroffen! Das Geschäft läuft. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde jedoch keine Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr, welches am 30. September endet, gegeben. Zudem zeigte sich das Siemens-Management in gewohnter Weise zurückhaltend. Die Bank-Analysten sind jedoch optimistisch. So wurden reihenweise Kursziele für die Siemens-Aktie angehoben. Goldman hob das Kursziel auf 133 Euro (Buy), RBC bestätigte das Ziel von 115 Euro (outperform) und die Deutsche Bank setzte das Kursziel auf 125 Euro (Buy) herauf!

Positiv darf zudem vermerkt werden, dass die Anleger die Siemens-Aktie nach der Vorlage der Quartalszahlen nicht verkauft haben. Oftmals werden Aktien bei guten Nachrichten auch abgestoßen, getreu dem Motto, dass die guten Nachrichten letztlich schon vorab eingepreist worden waren. Bei der Siemens-Aktie hingegen scheinen die Marktteilnehmer weiterhin zuversichtlich zu sein. So stehen die Siemens-Titel kurz vor den Tops von Ende 2019. Damit ist nun ein relevantes Widerstandsniveau erreicht, dass es zu überwinden gilt! Aus Sicht der Trendanalyse besteht hierfür eine gute Chance – Rücksetzer wären daher bis zur 50-Tage-Linie auf kurzfristige Kaufsignale zu beobachten!





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.