Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktie hat guten Lauf - Aktienanalyse

Der Elektrokonzern Siemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) hat im zweiten Quartal einen kräftigen Gewinnsprung hingelegt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.

Unterm Strich habe der DAX-Konzern 2,02 Mrd. Euro verdient - 39 Prozent mehr als im Vorjahr. Eine echte Überraschung: Analysten hätten mit einem Gewinnrückgang gerechnet. Grund sei vor allem ein Sondereffekt gewesen: So habe Siemens seine Anteile an dem IT-Unternehmen Atos in den eigenen Pensionsfonds eingebracht und dadurch einen Gewinn von 900 Mio. Euro erzielt. Im Industriegeschäft sei das Ergebnis dagegen um acht Prozent auf knapp 2,3 Mrd. Euro gesunken. Schuld daran sei vor allem die Kraftwerkssparte Power & Gas gewesen. Umsatz, Auftragseingang und Ergebnis seien zweistellig eingebrochen. Die Ergebnismarge habe mit 3,9 Prozent deutlich unter dem Ziel von elf bis 15 Prozent gelegen. Auch die Gebäudetechnik, Siemens Healthineers und Siemens Gamesa hätten Einbußen hinnehmen müssen.

Die Aktie sei dennoch gefragt gewesen. Ein Grund dafür: das brummende Digital-Geschäft. Die hoch rentable Sparte habe das Ergebnis um 40 Prozent auf 682 Mio. Euro gesteigert. Die Umsätze hätten sich um ein Fünftel auf knapp 3,3 Mrd. Euro erhöht. Auch die Bahnsparte, die vor dem Zusammenschluss mit dem französischen Konkurrenten Alstom stehe, habe sich positiv entwickelt. "Die meisten unserer Geschäfte, vor allem die digitalen Angebote, zeigten eine beeindruckende Stärke und konnten die strukturellen Herausforderungen der fossilen Energieerzeugung operativ mehr als ausgleichen", habe Vorstandschef Kaeser gesagt.

Besonders angetan habe sich die Börse allerdings von der neuen Gewinnprognose gezeigt. Dank der guten Entwicklung im zweiten Quartal stelle Siemens nun einen Gewinn je Aktie von 7,70 bis 8,00 Euro in Aussicht, die Kosten für Personalabbau-Maßnahmen seien darin nicht enthalten. Das entspreche einem um Sondereffekte bereinigten Nettogewinn von 6,25 bis 6,5 Mrd. Euro. Bisher habe die Prognose bei 7,20 bis 7,70 Euro je Aktie gelegen. "Mit der Anhebung unserer Jahresprognose demonstrieren wir unseren Anspruch an die Leistungsfähigkeit des Unternehmens, den Strukturwandel zu meistern und die digitale Industrie zu gestalten", so Kaeser. Die Ergebnismarge im industriellen Geschäft solle unterdessen weiterhin bei elf bis zwölf Prozent liegen, nach 11,1 Prozent im Vorjahr. Der Umsatz solle bereinigt um Währungseffekte und Portfolioveränderungen weiterhin leicht steigen.

Nach den Quartalzahlen würden sich die Blicke der Anleger nun auf die neue Konzernstrategie "Vision 2020+" richten, die Kaeser bald enthüllen wolle. Darin dürfte sich der Firmenlenker auch über die Zukunft der schwächelnden Kraftwerks-Geschäfts äußern. Siemens habe Anfang des Monats in Sondierungsgesprächen mit den Arbeitnehmervertretern den Weg für den Abbau von bis zu 6.900 Stellen in der Sparte frei gemacht. Der Stellenabbau soll einen "großen dreistelligen Millionenbetrag" einsparen helfen, wird aber zunächst Geld kosten, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 20/2018)

