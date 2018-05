Siemens-Aktie: Vorstand Cedrik Neike schlägt wieder zu - Aktiennews

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

München (www.aktiencheck.de) - Bei der Siemens-Aktie (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) war zuletzt ein neuer Insiderkauf zu beobachten.

Am 15.05.2018 hat Vorstand Cedrik Neike ein Paket von rund 690 Siemens-Aktien zum Kurs von 115,8638 EUR erworben, was somit einem Transaktionsvolumen von knapp 79.946,06 EUR entspricht. Der Vorstand hat schon mehrmals Anteile gekauft.

Siemens-Chef Joe Kaeser hat eine klare Vision für die Zukunft, so Maximilan Völkl von "Der Aktionär" in einer Aktienanalyse vom 18.05.2018. Er wolle den deutschen Industriekonzern vom schwerfälligen Tanker zum flexiblen Flottenverbund umbauen. Diese neue Strategie finde Zustimmung bei den Investoren. Bei der IG Metall komme der Wandel des DAX-Riesen allerdings nicht gut an. Die Kritik an Kaeser sei unberechtigt. Eigenständig dürften die meisten Sparten erfolgreicher arbeiten als im Konglomerat. Zudem dürften zukunftsträchtige Bereiche wie die Digitale Fabrik nicht dafür hergenommen werden, um z.B. die Kraftwerkssparte, die sich langfristig auf dem absteigenden Ast befinde, zu subventionieren. Anleger sollten auf den neuen Siemens-Weg setzen und könnten zugreifen, so Völkl.

118,10 EUR +0,48% (22.05.2018, 10:51)

118,16 EUR +0,07% (22.05.2018, 11:05)

Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.

Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischen IT.

Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,2 Milliarden Euro. Ende September 2017 hatte das Unternehmen weltweit rund 377.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (22.05.2018/ac/a/d)