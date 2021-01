Siemens Aktie: Und das war nur der Anfang!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Die Aktie von Siemens hat sich seit Jahresbeginn ganz ordentlich entwickelt. Von 118 Euro noch Ende Dezember verbesserten sich die Papiere des Technologie-Konzerns auf aktuell knapp 125 Euro. Ein Plus von annähernd sechs Prozent in gut einer Woche kann sich durchaus sehen lassen. Neue Nachrichten gab es von Siemens in dieser Zeit nicht, die jüngste stammt vom 30. Dezember: In Berlin gab es in der Silvesternacht eine Premiere – und es war nur der Anfang.

Am 1. Januar, um kurz nach Mitternacht, nahm nämlich der erste Zug der neuen S-Bahn-Baureihe 483/484 von Siemens Mobility den Fahrgastbetrieb auf. Die Fahrgäste aus Berlin und Brandenburg könnten sich auf „nigelnagelneue Züge“ freuen, wie es hieß. Mit mehr Platz, großen Panoramafenstern, Klimaanlage und moderner Fahrgastinformation. Im Laufe des Neujahrstages verstärkten laut Siemens planmäßig noch zwei weitere Züge der neuen Baureihe den Verkehr auf der Strecke zwischen Spindlersfeld und Hermannstraße.

Insgesamt zehn Vorserienzüge gingen seitdem erstmals in den Fahrgastbetrieb. „Somit können auch Erfahrungen für die Serienproduktion, die bereits angelaufen ist, gesammelt werden“, so die Siemens-Mitteilung. Grundlage sei der neue Verkehrsvertrag mit den Ländern Berlin und Brandenburg für die Ringbahn, der am 1. Januar 2021 in Kraft trat. Insgesamt habe die S-Bahn Berlin 382 Wagen (21 Zwei-Wagen- und 85 Vier-Wagen-Einheiten) beim Herstellerkonsortium Stadler und Siemens Mobility bestellt, die bis Ende 2023 ausgeliefert werden sollen. Sie werden neben der S47 dann auf der S46, S8 und S41/S42 eingesetzt.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.