Sieben ausgewählte Aktien für die neue Normalität in der Bildung

London/München, 19. November 2020 – Es gibt potentielle langfristige wirtschaftliche Auswirkungen der sozialen Distanzierung und anderer anhaltender Corona-bedingter Veränderungen in vielen Wirtschaftszweigen. „Die Präsenz von Technologie im Bildungswesen wird zwangsläufig weiter zu nehmen, sie bietet allen Beteiligten vielfältige Werkzeuge und qualitativ hochwertige Alternativen. Sieben vielversprechende Unternehmen haben sich in diesem Umfeld positioniert.

Arco (ARCE)

Die 2004 gegründete und in Brasilien ansässige Arco Platform Limited stellt eine technologiegestützte Bildungsplattform für brasilianische Schulen der Klassenstufen 12 bereit. Diese dient mehr als 1.360.000 Schülern und 5.400 Privatschulen im ganzen Land. Das Unternehmen liefert viermal im Jahr Kernlehrplaninhalte und zweimal im Jahr ergänzende Lösungsinhalte. Daher werden die Einnahmen saisonabhängig verbucht.

Bright Horizons Family Solutions (BFAM)

Das US-Unternehmen mit Sitz Massachusetts, bietet Kinderbetreuungs- und Früherziehungsdienste sowie unterstützende Betreuungsdienste, Bildungsberatungsdienste und eine Reihe von Arbeitsplatzlösungen sowohl für Arbeitgeber als auch für Familien an. Das Unternehmen verfügt über 1.076 Kinderbetreuungs- und Früherziehungszentren in den USA, Puerto Rico, Großbritannien, Kanada, den Niederlanden und Indien.

Chegg (CHGG)

Das US-Unternehmens Chegg begann als US- Lehrbuchlieferant für College-Studenten. Heute betreibt Chegg eine Lernplattform für Studenten mit digitalen Produkten und Dienstleistungen wie Print- und eTextbücher. Das Angebot reicht von Studienhilfen bis hin zu Live-Tutoren. Außer in Nordamerika wächst Chegg derzeit auch in Großbritannien und anderen englischsprachigen Ländern.

Pluralsight (PS)

Im Marktsegment des E-Learnings hat sich Pluralsight, Anbieter von webbasierten IT-Kursen aufgestellt. Der Bedarf nach Weiterbildung und E-Learning im Bereich IT ist massiv angestiegen. Das 2004 gegründete US-amerikanische Unternehmen ist Profiteur dieser anhaltenden Entwicklung und schließt mit seinen Schulungslösungen Qualifikationslücken in Bereichen wie Cloud, Sicherheit, Softwareentwicklung, IT und Daten. Zudem bietet das Unternehmen mit seinen Produkten Transparenz über Fähigkeiten und Rollen in Organisationen oder Unternehmen, um bestehende Teams zu optimieren und Produkte schneller bereitstellen zu können.

K12 Inc. (LRN)

Das 2000 in Virginia, USA, gegründete Unternehmen K12 Inc. bietet eigene und fremde Online-Lehrpläne, Softwaresysteme und Bildungsdienste an. Wie bei ARCO liegt auch hier der Schwerpunkt auf K-12-Studenten mit Online- und Blended Education-Lösungen (Kombination von online und traditionellen ortsgebunden Methoden), Lehrplänen und Programmen. Pädagogen können den von der Firma angebotenen Online-Lehrplan individuell anpassen.

Neue orientalische Gruppe für Bildung und Technologie (EDU)

Die New Oriental Education & Technology Group sitzt in China, dem bevölkerungsreichsten Land und zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Das Unternehmen ist der größte chinesische Anbieter von privaten Bildungsdienstleistungen. Zum Angebot der Gruppe gehören Englisch- und andere Fremdsprachentrainings, Testvorbereitungskurse im In- und Ausland, Nachhilfeunterricht in allen Fächern, Primar- und Sekundarschulbildung, Bildungsinhalte und Software sowie Online-Bildung.

Seit seiner Gründung im Jahr 1993 haben sich bei diesem Unternehmen mehr als 55 Millionen Studenten eingeschrieben. Im Finanzjahr 2020 lag diese Zahl bei über 10 Millionen.

TAL-Bildungsgruppe (TAL)

Die ebenfalls in China beheimatete TAL Education Group gehört zu den führenden chinesischen Anbietern von K-12 Nachhilfedienstleistungen außerhalb der Schule. Das Unternehmen, das in 90 Städten tätig ist, bietet umfassende Nachhilfedienste für Schüler von der Vorschule bis zur zwölften Klasse in drei Klassenformaten an: kleine Klassen, personalisierte Premium-Dienste und Online-Kurse. Das Angebot von TAL umfasst die akademischen Kernfächer des chinesischen Schullehrplans sowie andere kompetenzorientierte Programme.

Diese sieben Unternehmen bilden lediglich einen Teil des wachsenden Marktsegments Edtech. Dazu Rize ETF Gründer Rahul Bhushan: „Bildung ist die Grundlage unseres Wohlstands. Der traditionelle Unterricht wird durch Edtech nicht obsolet, sondern um ortsunabhängige, integrative Instrumente erweitert, und zwar weltweit. Die Chancen für zukünftige Generationen steigen hierdurch enorm. Auch langfristig orientierte Investoren können an diesem Markt partizipieren, wenn sie das Thema in ihr Portfolio aufnehmen.“

Verwandter ETF:

Der Rize Education Tech and Digital Learning UCITS ETF (LERN) repliziert den Foxberry HolonIQ Education Tech & Digital Learning Index. LERN umfasst derzeit 35 Unternehmen aus entwickelten und aufstrebenden Märkten. Der ETF bietet ein weltweites Exposure in „Education Technology“ (EdTech)-Unternehmen. Der Index bildet insbesondere vier Untersektoren ab: 1.Kindergarten-Vorschule (PRE-K), 2. Kindergarten bis zur 12. Schulstufe (K-12), 3. Hochschulbildung, 4. Workforce/Arbeitskräfte.

Über Rize ETF

Rize ETF ist Europas erster, ausschließlich auf thematische ETFs spezialisierter Emittent. 2019 gegründet konzentriert sich Rize ETF (mit seiner Produktlinie) auf bahnbrechende Megatrends mit großem Wachstumspotential, die zudem einen positiven Einfluss auf den Planeten haben. Demzufolge hat sich Rize ETF den Principles for Responsible Investment (PRI) und den CDP verschrieben. Beide Initiativen fördern bewusstes und nachhaltiges Investieren weltweit. Rize ETF strebt dabei ein Gleichgewicht zwischen langfristiger Rendite und einem Engagement in nachhaltig wirtschaftende Unternehmen an. Die von Rize ETF aufgelegten ETFs richten sich an das breite Anlegerpublikum, aber auch an institutionelle Investoren. Rize ETF deckt den gesamten Lebenszyklus eines ETFs ab, beginnend mit der Produktstrategie, dem Indexdesign, der ETF-Strukturierung bis zum Portfoliomanagement und Vertrieb. Die Anlagestrategien der jeweiligen ETFs werden in Zusammenarbeit mit thematisch spezialisierten Researchhäusern und Indexanbietern entwickelt.

