Sicherheit ist Trumpf - daher Gold

Steigende Konjunktursorgen ließen die Attraktivität von Gold stark zunehmen. Bei niedrigen oder sogar negativen Renditen ist dies kein Wunder

Die Angst vor einer Rezession geht um. Daher gingen auch die Renditen an den Anleihemärkten stark nach unten. Bereits seit Jahren sind ein steigender Goldpreis und fallende Realrenditen eng miteinander verbunden. Denn das Argument, dass Gold keine Zinsen abwirft, gilt nicht mehr. Vergleicht man 10-jährige US-Staatsanleihen, so liegt deren Realrendite, also die Inflation miteingerechnet, etwa bei 0,1 Prozent.

Die Stimmung in der US-Industrie ist auf den schlechtesten Wert seit mehr als zehn Jahren zurückgegangen. Auch in Europa und China hat sich die Konjunktur abgekühlt. Und die Sorgen um die Weltwirtschaft treibt Zentralbanken und Anleger in den sicheren Hafen Gold. So kam es zur Goldpreisrallye in der letzten Zeit. Von den Notenbanken ist mit weiteren Lockerungsmaßnahmen zu rechnen, sodass die Goldpreisentwicklung noch weiter wie in den vergangenen Wochen fortschreiten kann.

Auch der Anlagespezialist BNP Paribas sieht noch Luft nach oben für den Goldpreis. In Euro gerechnet erreichte der Preis des Edelmetalls mit 1412 Euro je Feinunze ein neues Rekordhoch. In US-Dollar fehlt zwar noch einiges bis zum Allzeithoch von 1920 US-Dollar im Jahr 2011. Aber die Zeit wird es zeigen. Auf jeden Fall dürfte es nicht falsch sein, sich mit Goldgesellschafen, die den wertvollen Rohstoff im Boden besitzen, zu beschäftigen, zum Beispiel mit Ximen Mining oder Treasury Metals.

Ximen Mining ist zu 100 Prozent an drei Edelmetallprojekten in British Columbia beteiligt. Für das Treasure Mountain Silberprojekt besteht eine Optionsvereinbarung, ebenso für die Kenville Mine, ebenfalls in British Columbia gelegen. In der Kenville Mine soll noch dieses Jahr das erste Gold gegossen werden.

Treasury Metals konzentriert sich bei der Goldsuche auf Ontario. Dort liegen das Goliath-Projekt (weit fortgeschritten) und das Goldeyes Weebigee-Projekt (bis zu 450 Gramm Gold pro Tonne Gestein).

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Treasury Metals (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/treasury-metals-inc/).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/