Sicherer Hafen (Gold) oder offene See (DAX®)?

Die Rally beim Gold- und Silberpreis scheint vorerst gelaufen zu sein. Auch der DAX® legt nach dem Sprung auf neue Rekordstände eine Verschnaufpause ein. Dabei bleiben die Aussichten für beide Assetklassen gut, wie die steigende Goldnachfrage aus Asien zeigt oder die bisher ansprechende Bilanzsaison der DAX®-Unternehmen.Die große Überraschung in diesem Jahr ist die gute Performance vonundbei gleichzeitig steigenden Aktienmärkten. Außerdem tendieren die Renditen der zehnjährigen US-Staatsanleihen seit Anfang Dezember 2016 weitgehend seitwärts und deuten damit an, dass die US-Wirtschaft schwächelt und steigende Zinsen kaum verkraften kann. Sollte Yellen trotz dieses Warnsignals die Leitzinsen weiter erhöhen, könnten die Anleiherenditen weiter sinken, was den Goldpreis beflügeln könnte. Im Windschatten dürfte auch der Silberpreis nach oben tendieren, denn beide Edelmetalle haben zusätzlich von der starken Nachfrage aus Asien, speziell Indien und China, profitiert. In China ist der Silberimport im ersten Quartal besonders kräftig gestiegen und liegt mit 948 Tonnen auf einem Mehrjahreshoch. Die Goldnachfrage stieg nach Angaben der chinesischen Goldproduzenten um etwas mehr als 300 Tonnen im ersten Quartal, ein Zuwachs von circa 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.Nach dem ersten Durchgang der Präsidentschaftswahlen in Frankreich drehte der DAX® zu Beginn des zweiten Quartals bereits ins Plus. Hinzu kommt, dass zahlreiche DAX®-Unternehmen wie SAP, Daimler oder Linde zuletzt positive Quartalsergebnisse vorgelegt sowie einen optimistischen Ausblick gegeben haben. Das Umfeld spricht also auch im zweiten Quartal für eine ansprechende Performance von Edelmetallen und Aktien. Ausnahmen im DAX® könnten Commerzbank, Deutsche Bank, HeidelbergCement und Siemens sein, die in den vergangenen zehn Jahren nur in zwei beziehungsweise drei Jahren im zweiten Quartal Gewinne erzielt haben.Quelle: HSBC