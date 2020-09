Sichere Rendite(n): Ein Goldstück!

Liebe Leser,

in den vergangenen Tagen und Wochen ist angesichts des Lärms um Wasserstoff-Unternehmen (der Nikola-Betrug!) ein Bereich vollkommen untergegangen: Gold hat etwas nachgegeben. Das ist insofern erstaunlich, als die Währungen Euro und Dollar immer stärker ins Kreuzfeuer geraten. Sowohl die EZB (Europäische Zentralbank) wie auch die Fed (die US-Zentralbank) haben die Zinsen auf dem aktuell niedrigen Niveau geradezu zementiert.

Die Notierungen sind auf 1862 Dollar pro Unze gefallen. Das allerdings ist wiederum nicht so tragisch: Gold ist mittel- und langfristig sehr klar auf dem Weg nach oben. Noch immer ist der Goldpreis zudem über dem langjährigen Allzeithoch angesiedelt.

Barrick Gold wird davon profitieren, wenn der Preis weiter steigt. Die Aktie hat in den vergangenen Wochen ähnlich wie der Goldpreis scheinbar einen Seitwärtstrend erreicht. Der Wert oszilliert zwischen 22 und gut 25 Euro. Seit Anfang Juli steigen die Notierungen nicht mehr nachhaltig.

Die positive Seite allerdings ist, dass Barrick Gold am 15. Mai mit 25,91 Dollar ein neues 5-Jahres-Hoch realisiert hat. Das bedeutet, wenn die Aktie den Topkurs wieder erreicht, würde der Kurs in den kommenden Wochen und Monaten aus Sicht von Charttechnikern mit hoher Sicherheit Chancen haben, deutlich weiter zu steigen. Die nächsten Hindernisse sind erst bei 30 Euro bzw. sogar darüber bei dann 40 Euro zu sehen.

Da der Goldpreis in den kommenden Wochen und Monaten mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht (deutlich) verlieren wird, sieht es so aus, als würden die Kurse von Barrick Gold bestens nach unten abgesichert sein.

Barrick Gold ist deshalb die ideale Anlage, wenn Investoren sich mit Gold gegen die anstehenden Crash-Gefahren absichern möchten. Die Kosten für die Investition in einen Minenwert sind um Dimensionen geringer als die Aufwendungen, die für einen Goldkauf fällig werden.

Insofern ist die Aktie “der” Anlagefavorit im Goldsegment. Technische Analysten schließen sich dieser Meinung an. Die Aktie hat in allen zeitlichen Dimensionen den jeweiligen gleitenden Durchschnittskurs entweder überwunden oder ist zumindest kurz davor, diesen zu überkreuzen. Der GD200, der für die langfristige Trendentwicklung steht, hat mit 20,98 Euro sogar noch mehr als 10 % Rückstand auf den Aktienkurs.

Barrick Gold ist zuletzt war etwas zu “langweilig” gewesen, würde aber in ein Depot, das langfristig Sicherung gewähren soll, deutlich besser passen als die genannten Wasserstoff-Unternehmen.

Wer auch kurzfristig denkt, wird beim Thema Gold an Hebelzertifikaten oder Optionsscheinen nicht vorbeikommen. Es gibt derzeit wieder zahlreiche Angebote am Markt – ich würde Hebelpapiere aktuell unbekannten Minen sogar vorziehen. Denn die kleinen Minenwerte, die aktuell viel Aufmerksamkeit gewinnen, sind nicht zu kalkulieren.





