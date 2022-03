Sichere Häfen in unsicheren Zeiten!

Aus der Auseinandersetzung zwischen Russland und der Ukraine ist nun ein Krieg geworden. Einen Einmarsch in ein demokratisches Land innerhalb Europas hat es seit dem zweiten Weltkrieg nicht mehr gegeben und unterstreicht die ohnehin vorhandene Dramatik noch deutlicher. Die Marktteilnehmer haben entsprechend reagiert und die Aktienmärkte auf Talfahrt geschickt. Mit der Eskalation in der Ukraine hat das Risiko zugenommen. So führt die entstandene Unsicherheit zu extremen Kurssprüngen an den Börsen. Interessant dabei ist, dass sich die immer wieder als „sichere Häfen“ geltenden Anlagen auch im aktuellen Fall steigender Beliebtheit erfreuen.In den letzten Tagen hat sich immer wieder gezeigt, dass Hoffnungsschimmer auf eine baldige Beendigung des Kriegszustands in der Ukraine auch die Kurse an den Aktienmärkten haben anspringen lassen. Andererseits führt jede weitere Eskalation zu beachtlichem Abwärtsdruck. Mit der aktuellen Schwankungsbreite ist die Gefahr sehr hoch, letztendlich „danebenzuliegen“. Erfahrene Anleger treten daher einen Schritt zurück und sehen sich das Geschehen mehr oder weniger unbeteiligt von der Seitenlinie an. Schließlich könnte der Aktienmarkt im Zuge einer Hysterie auch deutlich unter faire Bewertungsmaßstäbe zurückfallen, womit sich in der langfristigen Betrachtung dann auch wieder attraktive Einstiegsgelegenheiten ergeben.Im Laufe der vergangenen Tage zeigt sich einerseits ein Trend in den US-Dollar, der auch in der Vergangenheit immer wieder in Zeiten steigenden Risikos gefragt war. Daneben fällt auch die Nachfrage nach Gold auf, die in Zeiten von Unsicherheit tendenziell weiter nach oben zeigt. Die auch hier deutlichen Tagesschwankungen offenbaren allerdings, dass auch diese Anlageformen kurzfristig unter einem erhöhten Risiko zu leiden haben. Sehr deutlich wird das gestiegene Risiko auch am nach oben kletternden Ölpreis. So konnte die Nordsee-Sorte Brent mittlerweile die runde Zahl von 100 US-Dollar überwinden. Auch wenn viele westliche Verbraucherländer eine weitere Freigabe von Ölreserven erwägen, könnte sich dies wie auch bereits im November des vergangenen Jahres nur als der berühmte „Tropfen auf den heißen Stein“ erweisen. Solange der Krieg in der Ukraine weiter anhält, solange auch der russische Präsident Putin weiterhin auf jede Sanktion mit Gegenreaktionen reagiert, solange bleibt an den Börsen das Risiko von Verlusten unverändert hoch. Sollte sich allerdings ein Ende abzeichnen, dürften auch die Kurse wieder deutlich nach oben schießen.Viel Erfolg in der kommenden BörsenwocheStephan FeuersteinHebelzertifikate-TraderUrheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.