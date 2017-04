Sichere Elektrizität und sauberes Wasser braucht Kupfer

Weitere Suchergebnisse zu "Kupfer COMEX Rolling":

Der Rohstoff Kupfer ermöglicht die Weiterentwicklung von elektrischen Geräten und bekämpft gesundheitsschädliche Bakterien und ist zudem unerläßlich bei Infrastrukturmaßnahmen

Neue Erfindungen werden oft erst möglich durch den Einsatz des roten Metalls, das durch seine besonderen Eigenschaften punktet. Steigende Infrastrukturmaßnahmen lassen den Kupferbedarf nach oben gehen. Nach dem Winter ist etwa in China jetzt die nachfragestärkste Zeit. Folglich importierte das Land der Mitte auch im März mehr Kupfer als im Vormonat.

Sollten die Preise für Kupfer stabil bleiben oder ansteigen, dann sollte sich dies auch bei den Aktienkursen von Unternehmen mit Kupferprojekten positiv auswirken. Zudem sind viele Rohstoffgesellschaften im Durchschnitt günstig bewertet. Betrachtet man das Kurs-Buchwertverhältnis, so ist es deutlich geringer als in den letzten drei Jahrzehnten. Wenn also US-Präsident Donald Trump beginnt die versprochene eine Billion US-Dollar in die Infrastruktur zu investieren, könnte dies dem Kupferpreis zum Aufstieg verhelfen.

Übrigens dauern die Produktionsverluste in den zwei weltweit größten Kupferminen, Escondida und Grasberg, immer noch an. Dies zwar in abgeschwächter Form, da die Konflikte mehr oder weniger gelöst scheinen, aber das Anlaufen der Produktion nicht reibungslos verläuft. Diese sind immerhin für rund zehn Prozent des globalen Kupferbedarfs verantwortlich.





Ein Portfolio von hochwertigen Kupfer- und auch Goldexplorationsprojekten besitzt Black Sea Copper & Gold auf dem Balkan. Langjährige operative und technische Erfahrung in Bulgarien, der Türkei, Serbien und Rumänien sollte dem Unternehmen zum Erfolg verhelfen.

Schon etwas weiter ist Altona Mining mit seinem Cloncurry-Kupferprojekt in Australien. In 2019 soll die Produktion beginnen. Zusammen mit dem Partner, der chinesischen SRIG, sollte sich das immens große Projekt lukrativ verwirklichen lassen. Von den erzielten Umsätzen wird Altona 40 Prozent einstreichen, dies könnte nach den heutigen Plänen einen Umsatz von 120 Millionen US-Dollar jährlich für Altona bedeuten.





