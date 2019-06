Short auf Apple und 3M mit zweistelligen Gewinnen!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Zwei Shorts aus unserem DOW 30 Aktienpaket, liegen zum Wochenschluss satt im Plus, bei 3M sind es nahezu unfassbare 60%, beim Apfel immerhin noch 16%. Hier rechnen wir aber noch mit einer Fortsetzung des Ausverkaufes und damit weiteren Gewinnen.

Zu den beiden Titeln haben wir am Freitag in unserem Live Trading Room folgendes gepostet:

"Da soll mal einer sagen, man könne mit einem Preisverfall kein Geld verdienen - weit gefehlt: wir sind mit unserem Short in 3M nun mit knapp 60% im Plus! Aber wir müssen schon zugeben, dass wir das in dieser Heftigkeit auch nicht gedacht hätten. Die Bude ist komplett ausgebombt! Wie es hier weitergeht, ob wir mit einer Gegenbewegung rechnen können, erfahren Sie am kommenden Sonntag, den 02.06.2019 in unserer Dow-30-Aktien-Analyse."

„Auch bei Apple läuft unser Short völlig planvoll. Wir sind mit 16% im Plus! Aber die alles entscheidende Frage ist doch jetzt: wie geht es weiter? Erholt sich der Apfel, oder müssen wir einen Sarg bestellen? Das erfahren Sie ebenfalls am kommenden Sonntag, den 02.06.2016 in unserer Dow-30-Aktien-Analyse!"

Mit den drei von uns neu aufgelegten Aktienpaketen, decken wir ein Spektrum von aktuell 45 Titeln ab. Konservativ gerechnet, ergibt sich daraus ein Potential von 90 Trades im Jahr. Da dürfte für jeden was dabei sein.

Morgen erscheint die nächste Ausgabe unserer Aktien Pakete. Melden sie sich noch heute für einen kostenlosen Test an und profitieren sie von der umfangreichsten technischen Analyse auf Einzelaktien im deutschsprachigen Raum.

Jetzt anmelden unter www.hkcmanagement.de und morgen die Analysen erhalten.