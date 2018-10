Short Tade im Bitcoin aktiv!

Die Bewegungen im Bitcoin werden seit dem impulsiven Anstieg wieder kleiner und kleiner und das Volumen wird ebenso geringer. Wir wollen jetzt nicht wieder in eine apathische Seitwärtsbewegung verfallen, dazu muss der Kurs nun unter der $6609 ausbrechen, um seinen Weg in Welle (e) in Türkis fortzusetzen. Dies bleibt unsere Primerwartung, solange wir den Trendkanal in Lila nicht nachhaltig verlassen und uns unter der $7344 befinden. Nach Abschluss der (e) erwarten wir eine substanzielle Gegenbewegung der Bullen und ein impulsives Verlassen des Trendkanals.

Aktuell gilt es unseren Chart genau zu beobachten. Wie wir im letzten Artikel schrieben handelte es sich bei der Anstiegskerze in den gelben Short Tradingbereich hinein um “Fake Kurse“.

Wir schrieben dazu gestern: „ Dieser Preis wurde ausschließlich bei der Börse Bitfinex erreicht und spiegelt nicht den tatsächlichen Wert der Kryptowährung wieder. Diese war zwar am Morgen gestiegen jedoch lediglich bis in den Bereich der $6850, auch hier bestehen kleinere Abweichungen abhängig von der gewählten Börse. Wir befinden uns damit in unserem Zielbereich und haben mit dem realen Kurs weder das Dreieck in lila noch die öfters hervorgehobene $7344 überschritten.“

Wir sind somit im Bereich für den Short Trade im BTC, die Position im Markt ist hinterlegt.

