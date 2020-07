Short bei Nel ASA?

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Passé sind die Gewinne der letzten Tage: Am Freitag knickt der DAX bis zum Mittag um 1,5% auf 12.910 Punkte ein. Damit entfernt sich der deutsche Leitindex wieder deutlich von den 13.000 Punkten und fährt auf Wochensicht wohl eine Nullrunde ein. Auf die Stimmung drücken neue Spannungen zwischen den USA und China: Nach der Schließung des chinesischen Konsulats in Houston schloss Peking heute das US-Konsulat in Chengdu – zudem fliegen wieder verbale Giftpfeile zwischen den Kontrahenten im Handelsstreit.Eine der meistgehandelten Aktien ist am Freitag in Stuttgart wieder BioNTech, die um 4,5% zulegen kann. In der Nacht auf Donnerstag hatte BioNTech eine Kapitalerhöhung getätigt und damit 512 Millionen US-Dollar eingesammelt. Damit soll weiter am Corona-Impfstoff sowie an einem Krebsmittel geforscht werden. Die neuen Anteilsscheine wurden zu 93 US-Dollar je Stück platziert – rund 50% höher als noch bei einer Privatplatzierung vor wenigen Wochen.Rege gehandelt wird heute von den Stuttgarter Anlegern bei einem Minus von 5,2% auch Nel ASA. Die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Unternehmens konnte im letzten halben Jahr rund 69% zulegen. Offenbar Grund genug für zwei US-Investoren, nun Short-Positionen aufzubauen. So haben die Vermögensverwalter Arrowstreet Limited und PDT Partners Short-Positionen auf jeweils rund 0,6% aller Nel ASA-Aktien aufgebaut.Unter den Umsatzspitzenreitern in Stuttgart findet sich heute mit einem Minus von 1,1% auch die Microsoft-Aktie. Der Windows-Konzern hatte am Mittwoch nach Börsenschluss frische Quartalszahlen vorgelegt und war dafür von den Anlegern abgestraft worden. Zwar übertraf Microsoft die Erwartungen der Analysten und verzeichnete einen Umsatzsprung, jedoch enttäuschte das langsamere Wachstum des Cloud-Geschäfts, das als wichtigster Wachstumstreiber gilt.