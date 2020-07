Shop Apotheke profitiert vom Onlinetrend

Die Shop Apotheke gehört zu den Modernisierungsgewinnern und verzeichnet auch nach dem Lock-Down zusätzliche Wachstumsimpulse. Mittelfristig ist das Unternehmen gut aufgestellt und könnte das eingepreiste Wachstum umsetzen und somit auch rechtfertigen. Aktuell hat der Wert einen Aufwärtstrend ausgebildet.

Onlinehandel, Videosprechstunde und elektronisches Rezept: Digitale Technologien verändern auch die Gesundheitsbranche in rasantem Tempo. Auch die Shop-Apotheke will sich von einer Online-Apotheke zu einer Gesundheitsplattform weiterentwickelt. Für Ende diesen oder Anfang nächsten Jahres ist ein neuer Name und Markenauftritt geplant. Das Ziel des Managements ist es, eine zentrale Plattform für Europa zu werden und eine entsprechend internationale Marke zu schaffen. Seit Jahren legt der Onlinehandel mit Medikamenten in Deutschland schneller zu als der Verkauf in den rund 19.000 Vor-Ort-Apotheken. Insbesondere die Shop Apotheke hat sich mittlerweile mit einigen Hundert Millionen Euro Umsatz an die Spitze des Marktes gesetzt. Die Zahl der aktiven Kunden liegt den Angaben zufolge bei 5,5 Millionen.

Zum Chart

Der Corona Sell Off ist im Chart kaum zu identifizieren. Vom allgemeinen Tief Mitte März 2020 bis heute hat der Kursverlauf einen Aufwärtstrend ausgebildet, der aktuell um 243 % höher markiert als noch Mitte März. Nach dem steilen Anstieg seit Anfang Juni ist der Kurs nach dem Erreichen des All Time High bei 134,40 Euro am 7. Juli in eine Seitwärts-Konsolidierung eingetreten. Diese Entwicklung dürfte einige Hedgefonds unter Druck setzen, die massiv auf fallende Kurse bei der Onlineapotheke gesetzt haben. Die Shop Apotheke ist ein Wert mit einer der höchsten Leerverkaufsquoten, was jederzeit zu einem Short Squeeze führen kann. In diesem Fall befeuern die Rückkäufe der Leerverkäufer den steigenden Kurs. Diese explosive Phase könnte den Kurs auf 140 Euro steige lassen. Fallende Kurse könnten durch Zweifel der Marktteilnehmer an den Wachstumsraten der Shop Apotheke ausgelöst werden (z.B. Gerüchte um den Einstieg von Amazon in diesen Markt)

Shop Apotheke Europe (Tageschart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 126,47 // 140,00 Euro Unterstützungen: 107,24 // 76,27 Euro

Fazit

Die Shop Apotheke liegt aktuell im Spannungsfeld zwischen Zweifel an ihrem Wachstumspotenzial seitens der Leerverkäufer und der Möglichkeiten einer europäischen Gesundheitsplattform.

Der Mini Future Long (WKN MC89MY) ermöglicht es dem Investor, mit einem Hebel von 2 von einem steigenden Kurs der Aktie der Shop Apotheke zu profitieren. Der Abstand zur Stop-Loss-Barriere beträgt 58 Euro (48,84 Prozent). Der Einstieg in diese Strategie bietet sich unter der Beachtung eines Stoppkurses bei 106,80 US-Dollar an. Beim Mini Future Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 4,74 Euro. Das mittelfristige Ziel könnte bei 140,00 US-Dollar liegen (8,06 Euro beim Mini Future). Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Idee beträgt 1,3 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: MC89MY

Typ: Mini-Future Long akt. Kurs: 5,97- 6,01 Euro

Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 59,44 Euro

Basiswert: Shop Apotheke Europe KO-Schwelle: 62,87 Euro

akt. Kurs Basiswert: 121,60 Euro Laufzeit: Open End

Kursziel: 8,06 Euro Hebel: 2

Kurschance: + 30 Prozent Quelle: Morgan Stanley

