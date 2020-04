Shop Apotheke: Fast zu schön, um wahr zu sein

Der Online-Anbieter Shop Apotheke wird mit der jüngsten Entwicklung mehr als zufrieden sein. Auch dank der erhöhten Nachfrage im Zuge der Corona-Krise hat das Unternehmen den Umsatz im ersten Quartal um 33 Prozent erhöht und gleichzeitig seine Jahresprognose angehoben.









Der Bedarf an Arzneimitteln und Nahrungsergänzungsmitteln ist zuletzt allgemein gestiegen. Und viele bestellen online, weil sie nicht in die Apotheke gehen wollen oder dürfen. Zudem konnten Marketingkosten eingespart werden, weil das Unternehmen ohnehin ständig in den Medien vertreten ist und die Kunden von sich aus nach Möglichkeiten der Online-Bestellung suchen. Und dann kam Anfang des Monats auch noch die Meldung hinzu, dass es in Deutschland ab dem Jahr 2022 verpflichtend (bis auf Ausnahmen) nur noch elektronische Rezepte geben wird. Das sollte den Online-Apotheken ebenfalls zugutekommen.

Der Vorstand der Shop Apotheke hat dieses äußerst günstige Umfeld genutzt und sich über eine Kapitalerhöhung schnell mal 65 Millionen Euro an Liquidität besorgt. Auch hier standen die Käufer wohl Schlange. Wegen der sehr starken Nachfrage wurde das ursprünglich geplante Volumen am Ende jedenfalls noch mal um 10 Millionen Euro aufgestockt. Am Aktienmarkt setzten sich die am Dienstag gestarteten Gewinnmitnahmen nach der Meldung gestern trotzdem weiter fort. Vom Hoch aus ist der Kurs mittlerweile um 15 Prozent gefallen. Unter dem Strich steht im Vergleich zu dem Korrektur-Tief Mitte März aber immer noch ein fulminanter Anstieg von gut 70 Prozent geschrieben.

Der frühe Vogel…

Profitiert hat davon zum Beispiel Bastian Brach ( TBasti ), der die Aktie schon im vergangenen Jahr in sein seit Ende 2018 mit 77 Prozent im Plus liegendes wikifolio Predictable Consumer Stocks aufgenommen hatte. Er setzt auf Aktien von Unternehmen, die „oftmals veraltete Branchen durch den Einsatz von Big Data, Künstlicher Intelligenz und Digitalisierung revolutionieren“. Bei Shop Apotheke konnte er jetzt weitere Teilgewinne von 119 Prozent realisieren.

+76,0 % seit 20.12.2018

+35,4 % 1 Jahr

0,93× Risiko-Faktor

EUR 477.408,33 investiertes Kapital

TBasti DE000LS9PBC7 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Analyse Jan 19Jan 20Jul 19501001500-50 KennzahlenAnleger vertrauen langfristig auf das wikifolio! Starke Performance bei hohen Schwankungen

Fast zeitgleich war bei dem Nebenwert auch Marco Utke ( ExodusTrading ) auf der Verkäuferseite aktiv. Der erfahrene Trader trennte sich in seinem wikifolio Exodus Ignition Shares and More allerdings direkt von dem gesamten Bestand, den er vor knapp drei Wochen zu günstigen Kursen aufgebaut hatte: „Schöner Move in der Shop Apotheke. Die bombenstarke Eröffnung kann die Aktie heute nicht halten und hat vom High schon fünf Euro abgegeben. Das riecht nach einem kurzfristigen Ende der Aufwärtsbewegung. Ich nehme die Gewinne mit.“ Konkret war es hier in der kurzen Zeit immerhin ein Kursplus von 37 Prozent, das generiert werden konnte. Dem recht volatilen wikifolio bescherte dieser Trade den Sprung Richtung Allzeithoch sowie eine Ausbau der Performance auf durchschnittlich 42 Prozent pro Jahr seit Herbst 2016.

+278,0 % seit 06.09.2016

+77,6 % 1 Jahr

- Risiko-Faktor

EUR 105.703,66 investiertes Kapital

ExodusTrading DE000LS9LX86 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Analyse 20172018201920200200400-200 KennzahlenHandelt kurz- und mittelfristige Trends in Aktien Korrektur zum Einstieg genutzt

Neu eingestiegen ist gestern Morgen dafür Uwe Jaennert ( GordonGekko74 ), in dessen wikifolio BaumbergTrading die Shop Apotheke nun einer von insgesamt nur fünf Depotwerten ist. Zwei Drittel des Kapitals werden als Cash-Reserve gehalten. Beim Blick auf seine Handelsidee finden sich gleich mehrere potenzielle Gründe für den Einstieg. So sucht der Trader nach Werten, „die aufgrund ihrer Geschäftsentwicklung Potenzial für die Zukunft haben könnten, über einen positiven Newsflow verfügen oder durch ein aussichtsreiches Chartbild Potenzial versprechen“. Alle drei Punkte treffen auf die Shop Apotheke derzeit zu. Bei dem wikifolio wurde der maximale Drawdown während des Corona-Crashs nur geringfügig auf jetzt 20 (zuvor 19) Prozent erhöht. Demgegenüber steht nach über fünf Jahren eine durchschnittliche Jahresrendite, die mit ca. 12 Prozent immer noch der Zielsetzung des Traders („10 Prozent plus X“) entspricht.

+80,4 % seit 29.01.2015

+6,9 % 1 Jahr

0,56× Risiko-Faktor

EUR 110.048,27 investiertes Kapital

# Name ISIN Handelsvolumen Alle Trades Käufe 1 HelloFresh DE000A161408 € 3 312 937,03 526 64% 2 Wirecard DE0007472060 € 416 156,76 465 43% 3 Siemens DE0007236101 € 1 121 502,25 411 53% 4 Amazon US0231351067 € 965 902,79 369 66% 5 Lufthansa DE0008232125 € 221 596,30 361 56% 6 Shop Apotheke Europe NL0012044747 € 2 697 554,19 353 67% 7 Airbus NL0000235190 € 986 180,21 344 62% 8 Microsoft US5949181045 € 247 707,05 330 67% 9 Varta DE000A0TGJ55 € 366 206,58 307 49% 10 Apple US0378331005 € 56 715,99 302 56%

GordonGekko74 DE000LS9GZY9 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Analyse Benchmarks für Intraday nicht verfügbar2016201820201002000-100 KennzahlenØ-Performance pro Jahr: 12,0 % Die meistgehandelten Aktien der letzten sieben TageAlle wikifolios mit Shop Apotheke im Depot!

