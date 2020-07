Shop Apotheke Europe: Starkes Wachstum wird fortgesetzt

Weitere Suchergebnisse zu "Shop Apotheke Europe":

Beim Online-Versandhändler Shop Apotheke Europe brummt das Geschäft. Nach einem sehr erfolgreichen Jahresauftakt 2020 legte die Wachstumsdynamik im 2. Quartal des Geschäftsjahres 2020 (per 31.12.) nochmals zu.



Auf Basis vorläufiger Zahlen stieg der Umsatz im Q2 um 42 Prozent auf 233 Mio. Euro. Dabei verbesserte sich die Zahl der aktiven Kunden alleine im 2. Quartal 2020 um 0,5 Mio. auf 5,5 Mio. In der ersten Jahreshälfte 2020 legte der Umsatz insgesamt um 37 Prozent auf 465 Mio. Euro und die Zahl der aktiven Kunden um 0,8 Mio. zu.



Während nach Unternehmensangaben die positive Entwicklung im März vorrangig noch auf den Bestellungen der Bestandskunden basierte, gewann die Shop Apotheke Europa im zweiten Quartal 2020 neue Kunden durch gezielte Maßnahmen hinzu. Insgesamt konnten die ursprünglichen Erwartungen übertroffen werden. Das Management geht davon aus, dass sich der hohe Umsatz und die konsequente Ausrichtung auf Effizienzsteigerungen sowie Skaleneffekte positiv auf das EBITDA im zweiten Quartal auswirken werden.



Durch die Kapazitätsgrenzen am derzeitigen Standort in Venlo müsse jedoch damit gerechnet werden, dass sich das Wachstum in den kommenden zwei Quartalen möglicherweise temporär leicht abschwächen werde. Die Aktie hat zuletzt eine wahre Rally auf das Parkett gelegt, die von starken operativen Wachstumsraten begleitet wird. Um die Performance fortzusetzen, muss das Unternehmen neben dem Umsatzwachstum auch unter dem Strich Erträge zeigen. Wir bleiben grundsätzlich zuversichtlich, warten aber zunächst die weitere Entwicklung ab.