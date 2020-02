Shake Shack – ein leckeres Setup in Sicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Shake Shack":

Pullback Trading-Strategie

Symbol: SHAK ISIN: US8190471016

Rückblick: Shake Shack Inc. besitzt, betreibt und lizenziert Shake Shack-Restaurants in den USA und international. Im Sortiment enthalten sind Hamburger, Hot Dogs, Hühnchen, Crinkle Cut Pommes, Shakes, Bier, Wein und andere Produkte. Am 26. Dezember 2018 betrieb das Unternehmen 208 Restaurants.

Die Aktie verläuft langfristig in einem Aufwärtstrend, mittelfristig hingegen befindet sich der Wert in einer Seitwärtsphase. Dies würde sich ändern wenn wir ein neues Hoch über 72.82 USD sehen – dann wäre auch der mittelfristige Trend nach oben gerichtet. Auf dem 30-Minuten Chart hat sich jedoch bereits ein junger Aufwärtstrend etabliert. Am 14. und 15 Januar kam es zu einem Breakout aus der Seitwärtsphase und danach zu einer Korrektur und Konsolidierung. Die Aktie hat viel Potenzial nach oben und das weckt die Neugier für Setups in die Long-Richtung.

Meinung: Ein negativer Aspekt bei dem Wert sind die vergangenen Quartalszahlen, die im November bekanntgegeben wurden. Dieses Ereignis hat zu einem Gap nach unten unter erhöhtem Volumen geführt und seitdem ging es bis Mitte Dezember weiter Berg ab. Erst ab Mitte / Ende Dezember konnten wir mehr Konsolidierung beobachten. Die Seitwärtsphase wurde am 04. Februar unter erhöhtem Volumen verlassen und jetzt bleibt es abzuwarten, ob wir einen weiteren Schwung nach oben sehen oder der 66 USD Bereich erneut getestet wird.

Chart vom 04.02.2020 Kurs: 70.32 USD

Setup: Ein Setup mit gutem Chancen-Risiko-Verhältnis würde sich anbieten, wenn der Konsolidierungsbereich von 66 USD erneut getestet wird. Somit hätte man einen engen Stopp und einen besseren Einstiegspreis als bei einem Breakout-Setup. Aus dieser Zone heraus könnte man Ausschau nach Umkehrkerzen halten und den Stopp knapp darunter bei ca. 66 USD setzen. Erste Gewinnmitnahmezonen wären 72.86 USD sowie 80.90 USD. Eine weitere Möglichkeit für die Breakout-Trader könnte sich ergeben, wenn das Hoch von 72.80 USD überstiegen wird. Die Quartalszahlen des Unternehmens werden voraussichtlich am 24.Februar bekannt gegeben und dies erhöht enorm das Risiko über solche Ereignisse herum wie im November ersichtlich. Aus diesem Grund wäre es empfehlenswert keine neuen Positionen davor zu eröffnen.

Meine Meinung zu SHAK ist bullisch

Autor: Silviya Marinska besitzt aktuell Positionen in SHAK

Analyse erstellt im Auftrag von





Die Verfasser der Berichte legen gemäß § 48f Abs. 5 BörseG offen, dass sie selbst an einzelnen Finanzinstrumenten, die Gegenstand der Analysen sind, ein finanzielles Interesse haben könnten.



Der Finanzinformationsdienst und deren Autoren werden Finanzinstrumente als Trader privat bei Eintreten der auf der Plattform www.ratgeberGELD.at besprochenen charttechnischen Bedingungen mit großer Wahrscheinlichkeit selbst traden. Dies könnte auch bei diesem Wertpapier einen Interessenskonflikt begründen, welcher aber zum Zeitpunkt der Marktberichterstellung oder der Empfehlung noch nicht besteht. Kauf und Verkauf können dabei jederzeit erfolgen und werden nur für Kunden auf www.ratgeberGELD.at im Chat oder per Mail veröffentlicht.

Zur Vermeidung möglicher Interessenskonflikte durch Kursmanipulationen, dem sogenannten Scalping (Kurse in eine bestimmte Richtung lenken), werden nur stark marktkapitalisierte Wertpapiere mit einem Mindesthandelsvolumen von 500.000 Stück pro Tag, Indizes, Rohstoffe und Währungen besprochen.

Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Risikohinweise: Es handelt sich bei den besprochenen Finanzinstrumenten teils um hochspekulative Veranlagungen, welche zu einem Totalverlust führen können.Frühere Wertentwicklungen. Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

Die Verfasser der Berichte legen gemäß § 48f Abs. 5 BörseG offen, dass sie selbst an einzelnen Finanzinstrumenten, die Gegenstand der Analysen sind, ein finanzielles Interesse haben könnten.

