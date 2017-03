Sentiment zeigt kurze Korrektur - aber keinen Crash

Wochenlang haben wir in unseren Webinaren, Analysen und Kommentaren für Absicherung getrommelt. Jetzt ist der Markt ein Stück zurück gekommen, doch so richtig euphorisch sind wir für eine längere Korrektur noch nicht. Warum konnten Sie gestern in der Finanzmarktrunde hören. Joachim Goldberg hat mit uns das Sentiment diskutiert. Der Pessimismus ist an allen Fronten zu spüren und jeder weiß, dass die letzte Rally eher ungesunde Ausmaße angenommen hat.

Aber wer soll einen Markt nach unten treiben, wenn schon alle pessimistisch sind? Richtig, niemand. Daher rechnen wir für die kommenden Wochen eher mit einer Seitwärtskonsolidierung. Anleger sollten den Markt eher über Seitwärtsprodukte mit Absicherung spielen. Die passenden Produkte stellen wir am Wochenende ausführlich vor, oder jetzt in der Übersicht. Derzeit erscheint uns eine Konsolidierung im DAX bis 11.600/500 Punkte ähnlich möglich wie ein Test des Rekordhochs.

Da hilft nur abwarten oder eben Seitwärtsprodukte bei denen die Zeit fürs Depot spielt. So zum Beispiel mit dem Inliner HU8NSL mit Barrieren bei 8600 und 13.200 Punkten. Aktien wie die Deutsche Bank, VW oder Thyssen sind in den vergangenen Tagen schon etwas zurück gekommen. In den USA waren es die Banken mit Goldman Sachs oder JP. Morgan, die natürlich immer noch massiv vorne liegen in der Trump-Rally. Daran dürfte sich auch so schnell nichts ändern, die Aussichten bleiben dank der Trumpschen Steuerankündigungen und der Zinserhöhung in den USA positiv.

Am Abend könnte aus den USA neue Bewegung in den Markt kommen. Im Kongress steht eine Abstimmung über die Gesundheitsreform an. Trump hat darauf gedrängt, dass der Gesetzesentwurf zur Rücknahme von “Obamacare” schon in dieser Woche verhandelt wird. Dabei ist nicht sicher ob der Präsident die Mehrheit auf seiner Seite hat. Es könnte also ein Fingerzeig sein, wie sicher der Präsident in Zukunft seine Vorhaben durch die Legislative bringen kann.

Nun der Blick auf die technische Analyse beim DAX.

Unsere Chartanalyse:

Der Deutsche Aktienindex hat 250 Punkte in nur zwei halben Tagen verloren und gönnt sich eine kurze Pause an einer bereits bekannten charttechnischen Unterstützung. Ob es dort jedoch bereits wieder zu einer länger anhaltenden Stabilisierung kommen kann, darf zumindest bezweifelt werden. Das nächste Kursziel folgt um 11.700.

Erst die schon durch mehrere Wendepunkte bewährte Zone um 11.850/11.900 stoppte den Ausverkauf der ersten Wochenhälfte, doch ist dies bereits die Endstation? Zumindest für eine kurze Gegenbewegung zurück nach oben scheint das dort vorhandene Kaufinteresse zu reichen. Nach eine Pause bleibt dann aber ein weiterer Rücksetzer das etwas wahrscheinlichere Szenario. Erst im Bereich der 11.700er-Marke zeigt sich eine weitere Wendezone, an der auch die Untergrenze des von uns berechneten Prognose-Korridors (graue Fläche) verläuft. Dieser Kurskorridor ist aus vergangenen Schwankungen des Marktes berechnet und hat sich zuletzt auf der Oberseite als hilfreiches Werkzeug zur Kurszielbestimmung erwiesen (rote Kreismarkierungen).

Um ein Gefühl für das nun vorhandene Potenzial einer Zwischenerholung zu bekommen, hilft der Blick auf den fein aufgelösten 5-Minuten-Intradaychart der Vortage. Er zeigt um 11.920/11.940 eine erste, gestern bereits bestätigte Barriere, die sich aus der ehemaligen Unterstützung der Vortage auf diesem Niveau ableitet. Dieses Niveau liegt allerdings recht nahe, und hat damit gute Chancen, zurückerobert zu werden. Schwieriger wird es dann schon beim Monatsdurchschnittskurs (blaue Kurve) um aktuell rund 11.975, der sich in den Vorwochen oft als Auslöser von Wendepunkten erwiesen hat. Ein Ende der Korrektur könnte sogar erst vermutet werden, wenn der Index auch oberhalb von 12.000/12.020 wieder gekauft wird. Dann würde die kurzfristige Vorhersage von derzeit “abwärts” wieder auf “seitwärts” drehen.

Ein Blick auf die übergeordnete Perspektive erklärt, warum das Chance-Risiko-Verhältnis von vielen Marktteilnehmern derzeit als negativ empfunden wird: Der DAX drehte in den Vormonaten mehrfach am oberen Rand des seit 2016 bestehenden Aufwärtstrends (grün) wieder nach unten. Bis zu dieser Grenzmarke bei aktuell rund 12.170/12.200 ist es nicht weit, die dürfte auch in den nächsten Wochen kaum überwunden werden. Auf der Unterseite ist im Aufwärtstrendkanal dagegen jede Menge Luft, er reicht bis 10.450. Doch soweit muss es nicht kommen, schon um 11.400 und dann vor allem bei 10.800 ist wieder mit verstärkter Nachfrage zu rechnen. Dort liegen nicht nur mehrere Wendepunkte, auch der viel beachtete 200-Tage-Durchschnitt lockt Käufer an.

Bis dahin müssen Anleger jedoch vorsichtig bleiben. Wer den Markt nicht von der Seitenlinie aus beobachten will, bis sich ein Ende der Korrektur abzeichnet, kann eher auf der Short- als auf der Long-Seite aktiv werden. Insbesondere wenn die Kurse erneut einbrechen und dabei unter das jüngste Tief bei 11.850 zurückfallen, werden frische Puts oder Bär-Hebelzertifikate interessant. Allerdings gilt dies nur für mutige Trader, denn diese Wette läuft gegen den übergeordneten Aufwärtstrend. Alle anderen warten ab, um nach einer Bodenbildung wieder günstiger in Calls und Bull-Turbos einzusteigen.