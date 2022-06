Sensationsfund in Ecuador! Was für eine Aurania-Woche!

Donnerschlag…

News-Blitz schlägt bei Aurania Resources ein! Die ‚lost City‘ Logroño de los Caball wurde gefunden und ließ Aurania-Aktionäre jubeln!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

hoch her ging es am Dienstag bei den Aktien von Aurania Resources Ltd. (WKN: A2DKJ4)! Nachdem die Aktien im Hoch ein Kursplus von mehr als 60 % verbucht hatten, kam die Handelsaussetzung. Eigentlich war sofort klar, dass eine sehr gute Nachricht ausstehen musste. Und diese wurde auch schon kurze Zeit später präsentiert, in Form des Fundes der „verlorenen Stadt“ Logroño de los Caballeros, im ecuadorianischen „Dschungel“! Ein absoluter Paukenschlag!

Mit der Wiederaufnahme des Handels allerdings kam die Aktie wieder unter Druck, wofür es eigentlich nur zwei Gründe geben kann: der eine könnte sein, dass Trader ihre Stücke getreu dem Motto ‚sell on good news‘ wieder abgestoßen haben und der andere könnte gewesen sein, dass der gemeldete Fund nicht direkt auf einem Konzessionsblock von Aurania Resources gemacht wurde.

Letzteres allerdings sollte man nicht unbedingt überbewerten, da man sich natürlich im Hause Aurania sofort an die Arbeit macht, die Goldquelle von Logroño de los Caballeros auch innerhalb seines ‚Lost Cities – Cutucu‘-Projekts im Südosten Ecuadors nachzuweisen. Das wäre dann der MEGA-Paukenschlag!

Die Explorationsarbeiten durchführende Firma Metron Ltd. vermutet sogar schon, dass sich Logroño noch deutlich weiter verteilt, auch bis weit in Auranias Konzessionsgebiete hinein. Dafür sprächen, so die Explorationsexperten, eine Vielzahl historischer Dokumente sowie die geologischen Informationen aus Aurania´s bisherigen Explorationsarbeiten.

Dr. Keith Barron, Präsident und CEO von Aurania, ist begeistert über dieses historische Ereignis und sagte:

„Mehr als vierhundert Jahre sind vergangen, seitdem die Spanier ihre Aktivitäten in Logroño einstellten. Obwohl viele der Aufzeichnungen verloren gegangen sind, ist das noch vorhandene Material eine fesselnde Erzählung über den Goldabbau in einem der abgelegensten und isoliertesten Gebiete der Erde. Es ist traurig, dass mein Kollege und Mentor, Professor Octavio Latorre, die Früchte seiner vielen tausend Stunden Arbeit in den Archiven nicht mehr ernten kann. Bis heute haben wir in unserem Konzessionspaket viele epithermale Gold-Silber-Vorkommen gefunden, und ich glaube, dass diese Schlüsselentdeckung uns letztendlich zur Goldquelle von Logroño führen wird.“

Logroño de los Caballeros war eines von sieben historischen Bergbaugebieten, die zur Zeit der spanischen Eroberer in dem Land, das später Ecuador wurde, betrieben wurden. Aufgrund seiner geografischen Lage vermutet Aurania dass man nicht nur von Logroño profitieren wird, sondern zudem noch von der zweiten Lagerstätte Sevilla del Oro, die ebenfalls im laufe der vergangenen Jahre verloren gegangen ist.

https://www.youtube.com/watch?v=0-qxeRcAJIg

Fazit:

Mit dieser neuen Entdeckung wird unserer Meinung nach weiteres, massives Projekt- und Kurspotenzial freigesetzt. Unter der Leitung von Dr. Lawrence Stone erstellte das Metron-Team Wahrscheinlichkeitskarten, indem man verschiedene historische Berichte als wahrscheinlich, unwahrscheinlich oder möglich einstufte und diese Daten mit der historischen Karte von Mendez aus dem Jahr 1574 und der aktuellen Geografie zusammenführte. Eine absolut gelungene Erkundungsstrategie, die auf künstlicher Intelligenz basiert. Unseres Wissens ist dies die erste Anwendung der Bayes'schen Suchtheorie auf Grundlage großer Datenmengen, die im Rahmen der gesamten bisherigen Explorationsarbeiten erarbeitet wurden.

Dieser Bayes'sche-Ansatz hat gegenüber anderen Techniken des maschinellen Lernens, die bei großen Datenmengen angewendet werden, den Vorteil, dass er wertvolles Wissen mit den Meinungen der Geologen und anderen Experten in Einklang bringen kann.

Trotz der vielen bisherigen Erkenntnisse und Beweise kann die genaue Lage von Logroño de los Caballeros noch nicht mit absoluter Sicherheit bestimmt werden. Um diese genau bestimmen zu können und vor allem wie Aurania Resources (WKN: A2DKJ4) davon maximal profitieren kann wird bei Metron und Aurania ab jetzt bestimmt oberstes Ziel sein. Deshalb erwarten wir ab jetzt wieder verstärkten Nachrichtenfluss, der jederzeit einsetzen und definitiv Kursrelevant sein kann!

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte



Quellen für Grafiken und Bilder: Aurania Resources

