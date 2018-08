Sensationelle News: MGX verpflichtet Lithium-Koryphäe

MGX Minerals Inc. gab soeben eine eindrucksvolle Personalie bekannt, die vor Augen führt, dass der angehende Lithiumproduzent das Vertrauen der ganz Grossen gewonnen hat. Der zuvor bei FMC Lithium Corp. arbeitende Dr. Vuay Mehta wird nun die kommerzielle Grossanlagen-Betriebe von MGX leiten und das Lithium-Upgrading beaufsichtigen, wobei er auch mit Hatch Engineering zusammenarbeiten wird, um die Skalierung und den Ausbau der Lithiumextraktionstechnologie von MGX zu managen.

Dr. Mehta arbeitete für mehr als 25 Jahre bei FMC Lithium Corp., dem weltweit zweitgrössten Produzenten von Lithiumverbindungen mit Hauptsitz in den USA. Bei FMC hielt er leitende Senior Executive Managementpositionen inne und war direkt dafür verantwortlich, Projekte in die Machbarkeit zu führen und Produktionsbetriebe im kommerziellen Maßstab zu implementieren.

Insgesamt verfügt Dr. Mehta über mehr als 45 Jahre Erfahrung im Bereich Forschung, Entwicklung und Fertigung von solenbasierten Technologien mit Fokus auf die Gewinnung von Lithium, Potash, Magnesium und Bor zur Produktion von hochreinen Chemieprodukten im kommerziellen Maßstab.

Er bringt umfangreiches Wissen über Lithiumsolenchemie zu MGX, da er für die Entwicklung von zahlreichen Projekten verantwortlich war, bei denen er die Prozesstechnologien und das Upgrading von Lithiumsolen zu hochreinem Lithiumcarbonat (Li2CO3), Lithiumhydroxid (LiOH) und mehr als 20 weiteren Lithiumprodukten leitete. Er besitzt mehr als 15 US-Patente in Bezug auf diese Technologien und veröffentlichte über 50 Fachartikel in wissenschaftlichen Zeitschriften.

Dr. Mehta erhielt hochrangige Industrieauszeichnungen für seine Prozessentwicklungsarbeiten zur Herstellung von Lithiumcarbonat und Lithiumchlorid (LiCl) beim Salar Del Hombre Muerto Lithiumprojekt von FMC in Argentinien. Er hält einen Master of Science Abschluss vom P.P Institute of Science und promovierte im Fachbereich Chemische Technologie am Central Salt & Marine Chemicals Research Institute.

Jared Lazerson, Präsident und CEO von MGX, kommentierte heute:

"Wir sind erfreut, einen Chemiker mit dem Kaliber und Hintergrund von Dr. Mehta in unserem Team zu haben, während wir in die finale Phase der Skalierung und Inbetriebnahme unserer schnellen Lithiumextraktionssysteme eintreten. Wir freuen uns darauf, seine weitreichende Erfahrung mit Lithiumprodukten einzusetzen, um das Lithium-Upgradingprozessdesign und die Fertigungsschritte zu leiten."

Schlusspunkt

Dass es MGX geschafft hat, den führenden Technologie-Experten von FMC zu verpflichten, zeigt mit aller Deutlichkeit, dass MGX die ganz grossen Persönlichkeiten der Lithiumindustrie überzeugt hat. Eine Koryphäe wie Dr. Mehta würde nicht zu MGX gehen, wenn er nicht an die Zukunft der MGX-Technologie glauben würde. Offensichtlich will er dazugehören, wenn MGX die Lithiumindustrie mit einer neuartigen Technologie grundlegend verändert und zu einem der bedeutendsten Lithiumproduzenten der Welt aufsteigt. Wer so viel Erfahrung und Erfolge im Bereich Lithiumverarbeitung hat, will es sich nicht entgehen lassen, Teil des Teams zu sein, das die Lithiumindustrie zum Besseren wandelt. Es ist nämlich der Übergang zum Produzenten, der mit Abstand das grösste Aktionärsvermögen produziert, sodass man genau wie Dr. Mehta positioniert sein sollte, bevor der kommerzielle Erfolg offiziell verbucht wird.

Report-Übersicht

