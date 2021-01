Sensation aus Stuttgart: Daimler!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Liebe Leser,

zum Wochenende dürfen wir uns vielleicht etwas Entspannung an den Börsen gönnen. Die Hype-Branche hat zuletzt fast am Rad gedreht. Die Situation ist etwas überspannt, wenn Sie bespielsweise zugrunde legen, dass Unternehmen der Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Branche praktisch ohne jede Pause immer neuen Tops entgegenfliegen.

Es kann Rücksetzer geben – aber die Spekulationswelle läuft in vollem Tempo. Nun habe ich mir einen Wert angesehen, der zumindest in den einschlägigen Trade-Foren keine Rolle spielt. Der gute alte Autobauer aus Stuttgart, Daimler, läuft derzeit an den Börsen praktisch wie geschmiert. Erst vor wenigen Tagen hat die HSBC in einer Studie beschrieben, sie würde für den schwäbischen Autobauer nun ein zweistelliges Wachstum sehen.

Dies führe zu einer Kaufempfehlung. Auch die Warbung Research hat sich positiv geäußert. Das Kursziel der Bank liegt bei 68 Euro -immerhin. Dies wären annähernd 20 %. Der gesamte Sektor laufe gut, insofern scheint die Stimmung hier überzuschlagen.

Die gesamte Mehrheit der Analysten empfiehlt einen Kauf. Ungefähr 70 % haben den Titel nun auf die Kaufliste genommen. Ein Viertel plädiert dafür, die Aktie nur zu halten und die kleine Minderheit von 7 % sieht hier Verkaufsbedarf.

Die Stimmung ist also prächtig. So ganz lässt sich dies nicht verstehen. Allein in Deutschland hat der Wirtschaftsminister Altmaier nun die Wachstumsprognose wieder auf 3 % reduziert. Die Lockdowns halten an. Insgesamt aber scheint die Automobilbranche von der gesamten Wirtschaftsaussicht zu profitieren.

Daimler jedenfalls erwartet für das laufende Jahr immerhin einen stabilen Gewinn, der mit dem Vorjahr zu vergleichen ist. Dabei wird wohl auch eine Dividende ausgeschüttet, die immerhin einer Dividendenrendite von 1,7 % entsprechen würde. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei derzeit 27 und ist recht hoch. Angesichts steigender Gewinnerwartungen für das laufende Jahr jedoch errechnen wirtschaftlich orientierte Experten ein KGV von weniger als 10.

Andersherum formuliert: Die Aktie ist bei etwa 59 Euro sogar relativ günstig, wenn die Erwartungen stimmen. Die Bankenschätzungen jedenfalls unterstreichen den Wert des Autobauers. Nun kommt es auf die Realität an – doch die Börse spielt schon mit.

Der Trend ist messbar positiv. Technische Analysten feiern das Unternehmen nun dafür, dass jüngst nach den langfristigen Signalen auch der kurzfristige GD38 wieder überwunden worden ist. Auch das kurzfristige Momentum sei – ebenso wie die relative Stärke – positiv. All dies sind Signale dafür, dass es hier bei dem langweiligen alten Autobauer überraschend stark nach oben gehen kann.

Dies verschafft uns etwas Luft im Kampf um immer neue Hypes – die sich langfristig nicht durchgehend werden halten können. Daimler scheint für eine längere Zeit wieder Boden unter den Füßen zu haben.





