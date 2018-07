Sensation: Khiron gewinnt mexikanischen Ex-Präsident als Berater!

Das ist ein Knaller! Erst gestern hatten wir den Lesern von GOLDINVEST.de die in Toronto gelistet Khiron Life Science (TSX-V KHRN) vorgestellt und schon heute, nach einer Handelsaussetzung, legt das Unternehmen mit einer spektakulären Personalie nach! Niemand geringeres als der ehemalige Präsident Mexikos Vicente Fox stößt zum Team des angehenden Produzenten medizinischen Marihuanas.

Herr Fox, von Dezember 2000 bis November 2006 Präsident Mexikos und davor CEO von Coca-Cola Latin America, wird als Direktor, strategischer Berater und Botschafter des Unternehmens die Marke und die Interessen von Khiron in Lateinamerika vertreten.

Herr Fox ist durch seine verschiedenen Geschäfts- und gemeinnützigen Aktivitäten in ganz Lateinamerika bekannt und ein renommierter und respektierter Befürworter der Legalisierung von medizinischem Cannabis in der Region. Zudem ist er Mitglied im Aufsichtsrat einer führenden, US-amerikanischen Cannabispublikation, die sich für die Legalisierung stark macht.

Alvaro Torres, CEO von Khiron, ist verständlicherweise hoch erfreut, über den prominenten Neuzugang. Er sieht darin eine große Chance, die gemeinsamen Interessen der beiden Parteien in Lateinamerika voranzubringen. Die Ernennung von Herrn Fox in das Board of Directors erweitere zudem den Einfluss und die Beziehungen des Unternehmens innerhalb des lateinamerikanischen Marktes. Insbesondere auch für die Expansionspläne für andere strategische Märkte in der Region könnten durch die Zusammenarbeit mit Herrn Fox beschleunigt werden, so der Khiron-CEO. Das stimme mit dem Ziel des Unternehmens überein, die dominierende Gesellschaft für medizinisches Marihuana in Lateinamerika zu werden, so Herr Torres.

Herr Fox, als Sprecher seiner Organisation Centro Fox erklärte, dass die Zusammenarbeit mit Khiron eine große Chance darstelle, die Gewalt in Mexiko zu reduzieren, die zum Teil auf die Illegalität von Cannabis zurückzuführen sei. Man wolle zu einer neuen, legalen Industrie übergehen, die Jobs und Einkommen für Familien, Steuern für die Regierung sowie Wohlstand schaffe.

Wir sind wie Herr Torres der Ansicht, dass diese Zusammenarbeit mit einem ehemaligen Präsidenten Mexikos und anerkannten Geschäftsmann und Branchenkenner wie Herrn Fox für die kleine, aber aussichtsreiche Khiron Life Science ein gewaltiger Vorteil ist – insbesondere auch für die Expansionspläne des Unternehmens.

Nun kommt es für Khiron darauf an, Kapital aus diesem neuen „High-Profile“ Mitglied des Teams zu schlagen. Wir werden dazu weiter berichten.

In Kanada kommen die Neuigkeiten übrigens gut an. Die Khiron-Aktie schloss gestern rund 5% höher bei 1,06 CAD. Das Papier kann derzeit nur in Kanada gehandelt werden.

Lesern, die weitere Informationen zu Khiron suchen, empfehlen wir unseren Einführungsartikel: Khiron Life Sciences: Medizinisches Marihuana für Südamerika! https://www.goldinvest.de/aus-der-redaktion/135-khiron-life-sciences-corp/1899-khiron-life-sciences-medizinisches-marihuana-fuer-suedamerika

