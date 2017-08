Sensation - Apple nicht mehr wertvollste Firma der Welt

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Eigentlich hatten Apple-Aktionäre in den letzten Monaten allen Grund zur Freude. Aufgrund der tollen Umsätze und der weiterhin großartigen Marge läuft bei Apple das Geschäft und man konnte den Titel als wertvollste Firma der Welt seit einiger Zeit verteidigen. Nun rückt die Bank Mercantil Servicios Financieros dem iPhone-Produzenten auf die Fersen. Es liegt nicht an ihrer Finanzbildung, wenn Sie von dieser Aktie noch nie etwas gehört haben. Die Börse in Caracas erlebt derzeit einen kuriosen und gleichzeitig bedauerlichen Ansturm. In Venezuela schwelt seit einiger Zeit eine Staatskrise, auch bedingt durch den niedrigen Ölpreisen bei gleichzeitig hoher Verschuldung. Dabei hat sich das Aktienmarkt in Caracas als eine Art Zuflucht und Schwarzmarktwährung etabliert. Daher sind die Börsenkurse explodiert und mit einer Marktkapitalisierung von umgerechnet 775 Milliarden Dollar war die Bank höher bewertet als Apple. Durch die Hyperinflation erhält man beim offiziellen Wechselkurs für einen US-Dollar nur 10 fast wertlose Bolivar. Aufgrund von Kapitalverkehrskontrollen ist es unmöglich Geld über die Grenze zu bringen, ebenso lässt sich der heimische Bolivar nicht in harte Währungen wie den US-Dollar tauschen. Auf dem Schwarzmarkt wird ein Kurs von 1:15.500. Nimmt man dieses Verhältnis, schrumpft die “reale” Bewertung der venezolanischen Aktien dementsprechend zurück.

