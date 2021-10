Die Selbstüberschätzung kontrollieren

Liebe Trader und Anleger,wenn Trader sich selbst überschätzen, dann glauben sie fälscherlicherweise,sie können über ihre Fähigkeiten hinaus traden. Selbstüberschätzung imTradingspiegelt in der Regel eine übertriebene Sicht auf die eigenenMöglichkeiten wider,was fatal sein kann. Trading ist ein Bereich, in dem eine akurateund realistische Wahrnehmung des eigenen Fähigkeitenniveaus wichtig ist.Es ist interessant zu beobachten, dass Trader sich besondersdann überschätzen, wenn sie sich unsicher über ihre eigenen Fähigkeitenfühlen.Ich weiß, das hört sich seltsam an. Aber ich habe Tausende Trader trainiertund mit ihnen zu tun gehabt und dabei festgestellt, dass sie sich selbstsagen,sie sind hervorragend, um ihre Gefühle der Kompetenz aufzubauen,wenn sie sich eigentlich nicht gut genug fühlen.Es ist schwer, sich diesem dynamischen Prozess der "Ego-Verteidigung" zuentziehen.Jeder fühlt sich dann und wann nicht kompetent und denkt,"Ich bin gut" kann unangenehme Gefühle der Inkompetenz beschwichtigen.Es ist wahrscheinlich keine gute Idee, dies sehr oft zu machen.Aber wenn man es von Zeit zu Zeit macht, dann ist es relativ harmlosund kann sogar eine brauchbare Strategie sein,wenn sie in bestimmten Bereichen sparsam eingesetzt wird.Sich selbst zu sagen, dass man ein kluger und brillianter Trader ist,hat seine Zeit und Ort.Es macht gelegentlich Spaß, aber wenn Sie es zu oft machen,dann könnten Sie niemals objektiv auf Ihre Trading-Fähigkeiten blickenund die notwendigen Schritte unternehmen, um die Stärken aufzubauen,die Sie für die Verbesserung Ihres Tradings benötigen. Es ist besser,solche Strategien der Selbststärkung auf die Zeiten während des Tages zubeschränken,wenn Sie nicht am traden sind.Es ist nicht sinnvoll, während des tatsächlichen Trading-Tages zuoptimistisch zu seinund Selbstüberschätzung zu zeigen. Aber während der Freizeit kann eshilfreich sein,in guter Stimmung zu sein und sich etwas omnipotent zu fühlen.Während der Nicht-Tradingzeiten kann es als ein effektiver Motivatorbenutzt werden,besonders wenn Sie eine Reihe von Verlusttrades durchlaufen habenund sich unangemessen enttäuscht über Ihre gegenwärtigen Umstände fühlen.Zu diesen Zeiten möchten Sie sich selbst überzeugen,dass Sie sich aus einer kleinen Schwierigkeit befreien können,wenn Sie bestimmte Schritte unternehmen und nach einem Plan handeln.Selbstüberschätzung ist ein großes Problem, insbesondere wenn Sie übertradenund impulsiv vorgehen. Der selbstüberschätzte Trader könnte Trades machen,die es einfach nicht wert sind. Mit der Zeit geht eine Menge Geld verlorenund es ist schwer, wieder aus dem Loch rauszukommen.Zu diesen Zeiten ist es besonders wichtig, dass Sie einen brutalen,ehrlichen Blick auf Ihre Trading-Fähigkeiten werfen.Sie müssen eine genaue Einschätzung Ihres Könnens gewinnen,Ihre Schwächen identifizieren und Fähigkeiten aufbauen,um diese zu kompensieren. Konzentrieren Sie sich auf die Performanceund weniger auf potentielle Belohnungen für Ihr Ego und sozialen Status.Dadurch werden Sie sich helfen, einen genauen Blick auf Ihre Fähigkeitenund ein realisitisches Niveau der Zuversicht zu erhalten.Und wenn Sie ein gen aues Niveau des Selbstvertrauens haben,dann werden Sie profitabler traden.Quelle: Ross Trading____________________________________________________________________________Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgtkeine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkaufvon Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass dieKonsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchtenin diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien(auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oderOptionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. EinTotalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.