Selbstmord als Überlebensstrategie

Liebe Leser, von dem Folgenden wird Sie manches vielleicht schockieren, doch ich finde, es ist die Pflicht jedes Journalisten, zu jeder Zeit die eigenen Gedanken klar zu artikulieren. Vor allem in Situationen, in denen die demokratische Willensbildung durch eine Allparteienregierung ersetzt worden ist, wie wir das gerade erleben.

Denn das Virus ist kein Diktator, der uns vorgibt, was wir zu tun haben. Wir müssen das selbst entscheiden. Und wo Menschen Entscheidungen treffen, ist niemals etwas alternativlos, sondern es muss immer diskutiert werden.

Ich fange mal positiv an. Ich halte den Vorwurf an die Politik, zu spät gehandelt zu haben, für falsch und für unfair. Meine persönliche Erfahrung ist, dass die Bürger am Anfang bei allen Maßnahmen geschrien haben: „Übertrieben!“ Und wenige Wochen später dann geklagt haben: „Warum hat man nicht viel früher gehandelt?!“

Als 2009 die Schweinegrippe ausgebrochen ist, hat die WHO vor bis zu zwei Milliarden (!) Toten gewarnt. Am Ende sind es weltweit etwa 284.000 Tote gewesen. Wirtschaftliche Auswirkungen hatte das jedoch keine. Und die Aktienmärkte sind parallel dazu gestiegen.

Im Winter 2017/18 ist in Deutschland die Grippewelle besonders stark ausgefallen und hat uns in Deutschland nach Angaben des RKI schätzungsweise 25.000 Tote beschert. Damals gab es dazu nur Meldungen unter „Vermischtes“. Aus diesen Gründen finde ich unsere Maßnahmen am Anfang rational.

Im Anschluss gab es aus meiner Sicht jedoch zwei gravierende Fehler: (1) Wir haben die Grenzen zu spät geschlossen. Hier hat Frau Merkel weitere Schuld auf sich geladen. (2) Wir hätten sofort eine Ausgangssperre für die Risikogruppe verhängen müssen. Es ist ein Skandal, dass in der abgelaufenen Woche noch die uneinsichtigen alten Menschen die Supermärkte mit ihren Rollatoren verstopft haben.

Die wichtigste Frage, die sich darüber hinaus stellt, lautet: Ist es vernünftig, unsere Volkswirtschaften in Deutschland und Europa in den Abgrund zu fahren und alles zuzumachen, um eine klar spezifizierbare und abgrenzbare Personengruppe zu schützen und zu retten? Ist das angemessen? Passt das? Ich habe da meine Zweifel.

Wäre es nicht sinnvoller, sämtlichen Einsatz auf die Abschottung und Betreuung dieser Risikogruppe zu konzentrieren, und den Rest der Bevölkerung jetzt die Infektion durchmachen zu lassen, die sie ja ohnehin durchmachen muss? Denn dann könnte die Wirtschaft weiterlaufen. Es ist schließlich ein Fakt, dass 70 Prozent der Bundesbürger die Infektion werden durchmachen müssen. Wir werden also insgesamt über 50 Millionen Infektionen haben. Darum sollten wir sie den Starken jetzt bereits zumuten. Das diskutieren ja sogar die namhaften Virologen derzeit.

Und die Alten können entscheiden: Entweder sich gehen in Quarantäne oder sie verzichten auf staatliche Hilfe.

Der Wirtschaftsminister hat versprochen, niemand würde durch die Krise seinen Job verlieren. Und der Finanzminister hat durchblicken lassen, allen Unternehmen und Gewerbetreibenden angemessen helfen zu wollen. Anfangs war die Rede von 40 Milliarden, jetzt spricht man von einer Neuverschuldung in Höhe von 150 Milliarden, Letzteres jedoch wohl hauptsächlich zur Rettung von Großunternehmen.

Wenn man eine Volkswirtschaft in einem Maße herunterfährt, wie wir das augenblicklich tun, wird diesen Geld bei Weitem nicht ausreichen, um die Leute aufzufangen. Und es wird auch sozial schief: Die Kleinen werden sterben, die Großen überleben. Und die ohnehin desolate Bürokratie wird bis zum Jahr 2100 brauchen, um das alles abzuwickeln.

Ich halte den Shutdown daher für falsch. Denn: Nutzt es den gesundheitlichen Risikogruppen, wenn wir jetzt die wirtschaftlichen und finanziellen Grundlagen unseres Staates zerstören, mit deren Geld wir ja gerade deren Hilfe finanzieren?

(Ich kann mir aber vorstellen, dass viele Politiker von der linken Seite jetzt trotz aller Bestürzung innerlich jubeln. Denn endlich haben sie das, wovon sie schon immer geträumt haben. Nicht der Markt regiert mehr, sondern sie sind es, die nach ihrem eigenen Gutdünken die Wohltaten wie die Übel verteilen können.)

Das Schlimmste an allem ist jedoch, dass es keine Zeitvorstellung gibt und keine Vorstellung darüber, wie wir den Besen, der jetzt alles leerfegt, wieder in den Schrank zurück bekommen. Bis nach Ostern halten sicherlich noch alle durch. Doch welcher Politiker wird sich trauen, die Ausgangsbeschränkungen und Quarantänebestimmungen aufzuheben, wenn die Infektionen immer noch zunehmen und weiter gestorben wird?

Denn eines muss jedem klar sein: Die Zahl der Infektionen, die wir per Test ermitteln, wird für die nächste Zeit weiter steigen. Das ist zwangsläufig so. Je mehr wir testen, umso mehr positive Befunde. Und daraus wird sich nur schwerlich ablesen lassen, in welche Richtung der Trend zeigt.

Meine Angst-Frage lautet daher: Wann wird sich jemand trauen, zu sagen: Schluss jetzt! Und wird sich das überhaupt jemand trauen? Wir haben uns in eine extrem gefährliche Situation begeben, und ich befürchte, dass niemand sich trauen wird, rechtzeitig die Tür zum Ausgang zu öffnen.

Ich denke, wir müssten langsam wirklich ehrlich reden. Es ist eine Illusion, alle Menschen retten zu können. Wir haben uns in einen Krieg hineinmanövriert, und in einem Krieg geht es eben um die Existenz unseres Landes. Wobei ich persönlich wette, dass wir 2020 unter den Todeszahlen der Grippewelle von 2017/18 bleiben werden.

Unsere Kanzlerin hat in ihrer Rede von der schlimmsten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg gesprochen. Deshalb sollten wir daran denken, dass in diesem Krieg über 400.000 US-Soldaten sowie über 270.000 britische Soldaten gefallen sind, um Deutschland von der Hitler-Regentschaft zu befreien.

Und sprechen wir es doch ehrlich aus: Das waren Menschen, die von demokratisch legitimierten Regierungen bewusst geopfert wurden.

Wir hingegen wollen heute alle retten und geraten dabei in Gefahr, unsere eigene Lebensgrundgrundlage zu zerstören. Das ist ein bemerkenswerter Wandel des Denkens. Missverstehen Sie das bitte nicht als Votum für irgendeine Handlungsempfehlung, es ist eine reine Feststellung.

Und noch eine Feststellung, die Börse betreffend: Wer an der Börse engagiert ist, wird noch lange zittern müssen. Um sein Vermögen und seine Altersversorgung. Das wird ein hartes Jahr.

Für Börsianer gibt es jedoch auch eine gute Nachricht. Denn das, was jetzt verloren wird, wird hinterher wieder zurückgewonnen. Wenn wir irgendwann durch sind durch das Schlimmste und die massiven Konjunkturprogramme greifen, werden wir, so tippe ich, ein Wirtschaftswunder wie zu Erhards Zeiten erleben.

Das Schlimme daran ist jedoch, dass davon eben nur die Reichen und die Großen, die das durchhalten, profitieren werden. Die kleinen Selbständigen, Gewerbetreibenden, Restaurantbesitzer und Ladenbetreiber, die dann pleite sind, für die wird es kein Zurückgewinnen geben. Die sind dann tot.





Bernd Niquet

