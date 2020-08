Seitwärtsstrategien mit Fresenius Medical Care (FMC)

Die Aktie von Fresenius Medical Care (ISIN DE0005785802) handelt seit Mitte Mai in einem Seitwärtstrend zwischen 72 und 79 Euro. Wenn die weltweite Nummer 1 in Dialyse in den nächsten zwei bis acht Monaten keine größeren negativen Überraschungen bereit hält, sind bei der aktuellen Volatilität noch interessante Seitwärtsrenditen drin.

Discount-Strategie: FMC im September über 75 Euro

Anleger, die konstante Kurse erwarten, wählen ein Discount-Zertifikat mit einem Cap am Geld: Das Produkt von J.P. Morgan mit der ISIN DE000JM5QPD1 liefert trotz der kurzen Restlaufzeit beim Preis von 72,28 Euro eine Rendite von 2,72 Euro oder 26,4 Prozent p.a., sofern die Aktie am 18.9.20 mindestens auf Höhe des Caps von 75 Euro schließt; andernfalls erfolgt ein Barausgleich. Sicherheitspuffer knapp 5 Prozent.

Discount-Strategie: FMC im Dezember über 70 Euro

Wer bis Dezember maximal 10 Prozent Rückschlagpotenzial erwartet, greift zu einem niedrigeren Cap: Das Produkt der BNP Paribas mit der ISIN DE000PZ6D1H3 bietet beim Kaufpreis von 67,28 Euro einen Puffer von gut 11 Prozent. Aus dem Cap von 70 Euro ergibt sich eine Renditechance von 2,72 Euro oder 10,3 Prozent p.a. Notiert die Aktie am 18.12.20 unter dem Cap, erfolgt die Lieferung einer Aktie.

Einkommensstrategie: FMC im März über 68 Euro

Zinseinkommen statt Discount bietet die Aktienanleihe der BNP Paribas mit der ISIN DE000PN0NJ59: Sie zahlt unabhängig von der Aktienkursentwicklung einen fixen Kupon in Höhe von 5,5 Prozent. Durch den Einstieg unter pari (aktuell 99,21 Prozent) ist eine Gesamtrendite von 6,77 Prozent p.a. möglich, wenn die Aktie am 19.3.21 zumindest auf dem Basispreis von 68 Euro schließt. Ansonsten erfolgt die Lieferung von 14 Aktien gemäß Bezugsverhältnis (= 1.000 Euro Nominalwert / 68 Euro Basispreis; Bruchteile in bar).

ZertifikateReport-Fazit: Die Discount-Zertifikate und die Aktienanleihe eignen sich grundsätzlich für alle Aktienanleger, die für die nächsten Monate von einem begrenzten Auf- sowie Abwärtspotenzial der FMC-Aktie ausgehen und sich profitabel auf eine Seitwärtsbewegung positionieren möchten.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von FMC-Aktien oder von Anlageprodukten auf FMC-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen