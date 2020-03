Seit 1998 beantworte ich jede Leserfrage / Im Update gibt es aktuelle Antworten

Seit 1998 beantworte ich jede Leserfrage, seit 2005 sind es, dieses Jahr wohl eher noch mehr. Gestern versendete ich mal einen kleinen Einblick in das, was über mich hereingebrochen ist: Knapp, eine Reihe davon habe ich Ihnen in der Ausgabe 20/13 abgedruckt.Meine Frau erklärt mich für verrückt, dass ich jede Leserfrage beantworte. Für mich gehört das aber dazu, wenn Sie meinen Börsenbrief abonnieren, dass ich Ihre individuellen Fragen beantworte. Immer wieder weisen mich Leser auf interessante Dinge hin, Zusammenhänge oder Einblicke, die ohne das Fachwissen meiner Kundschaft nicht ans Tageslicht kämen. Letztlichdass ich mich so intensiv um die Leserfragen kümmere.Die abgedruckten Leserfragen sind für diejenigen unter Ihnen gedacht, deren Gedanken sich bei verschiedenen Themen im Kreis drehen. Vielleicht finden Sie ja die. Meine Antworten sind aufgrund der chaotischen Ereignisse aus der Hüfte geschossen und auch nicht korrekturgelesen. Wer verlässliche Analysen in gewohnter Qualität bevorzugt, wartet bitte auf die Freitags-Ausgabe.Die unzähligen Leserfragen finden Sie in Kapitel 04 unter https://www.heibel-ticker.de/heibel_tickers/1731#ch04