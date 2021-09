Sehr günstige Geologie deutet riesiges Ressourcen-Potenzial an!

Weitere Suchergebnisse zu "Maple Gold Mines":

Es ist schon beeindruckend, in welcher Kontinuität Maple Gold Mines mittlerweile Spitzennews in kürzester Zeit vorlegt!





nachdem Maple Gold Mines Ltd. (WKN: A2H71G / TSX-V: MGM) erst vor kurzem die Optionsvereinbarung mit Globex Mining zum Erwerb der 77 Hektar großen ‚Eagle Mine‘ in ‚Joutel‘ / Quebec, Kanada abgeschlossen hat, womit auch sämtliche Rechte an der hochgradigen, ehemals produzierenden Untertagemine auf Maple Gold übergegangen sind, platzte nun, im wahrsten Sinne des Wortes eine „Ressourcen-Bombe!“

Doch zuvor noch einmal der Blick auf den ‚Eagle‘-Mega-Deal! Die historische Mine, die Maple für 1,2 Mio. CAD in bar und in Aktien über einen Zeitraum von fünf Jahren, sowie nochmal die gleiche Summe über einen Zeitraum von vier Jahren in Form von Explorationsarbeiten erworben hat, war Teil des ehemals produzierenden Bergbaukomplexes ‚Eagle-Telbel‘ der von Agnico betrieben wurde. In den Jahren 1974 und 1993 wurden in der ‚Eagle‘-Mine bereits rund1,1 Millionen Unzen Gold produziert.

Globex Mining hat sich zwar an dem aussichtsreichen Projekt eine 2,5 %ige Bruttometall-Lizenzgebühr einbehalten, die aber gegen eine Barzahlung von 1,5 Millionen CAD auf nur noch 1,5 % reduziert werden kann!

Und genau von dieser neuen spitzen-Mine lieferten 3D-Auswertungen signifikante Ergebnisse, das Potenzial betreffend!

3D-Ergebnisse deuten MEGA-Potenzial an!

Wie Maple Gold im Rahmen der durchgeführten 3D-Modellierungsergebnisse mitteilte, wurden bei der ehemals produzierenden, hochgradigen ‚Telbel‘-Mine im Rahmen der ‚Phase II‘ Untersuchungen, der geplanten dreiphasigen Untersuchungen, von historischen Bohrdaten eine extrem günstige Geologie identifiziert, die Gehalte von bis zu fast 58 g/t Gold enthält! Diese hervorragende Geologie wurde übrigens sowohl entlang des Streichs wie auch in der Tiefe verfolgt.

Quelle: Maple Gold Mines

Bei der hochgradigen Untertagemine ‚Telbel‘ werden allerdings noch weitere etwa 250.000 m historische Bohrergebnisse analysiert, um das 3D-Modell noch besser abbilden zu können!





Quelle: Maple Gold Mines

Schon dieser frühe Zeitpunkt der 3D-Modellerstellung deutet an, dass mindestens eine signifikante hochgradige Goldmineralisierung außerhalb des ‚Telbel‘ Minengrundrisses vorhanden ist, die in drei verschiedenen Trends und Abstürzen verläuft.

Quelle: Maple Gold Mines





Das sich der frühere Abbau ausschließlich auf die Ausbeutung einer einzigen Zone konzentrierte, wurden keine Erkundungsarbeiten außerhalb des Minengrundrisses durchgeführt, wo sich jetzt scheinbar ungeahntes Potenzial auftut!





Fazit:

Maple Gold Mines Ltd. (WKN: A2H71G) besitzt mit dem ‚Douay‘ und ‚Joutel‘-50/50-Joint Venture mit Agnico Eagle Mines absolut erstklassige Projekte, zu dem jüngst sogar noch ein Minenkomplex hinzugefügt wurde!

Die in Summe rund 400 qkm großen ‚Douay‘ und ‚Joutel‘-Projekte bestechen durch eine beträchtliche Anzahl an regionalen Explorationszielen, entlang einer 55 km langen Streichlänge der ‚Casa Berardi‘-Deformationszone, die noch massives Ressourcenpotenzial beherbergen, was auch Agnico festgestellt haben dürfte, die Maple schließlich nach Kräften unterstützen.

Mit den immer wieder erstklassigen Nachrichten bleibt Maple Gold weiterhin ganz klar in der Erfolgsspur und setzt seine Projektentwicklung unbeirrt und mit hoher Geschwindigkeit fort. Deshalb rechnen wir auch weiterhin mit einer anhaltend hohen ‚News-Dichte‘, die dem Aktienkurs durchaus guttun sollte!





