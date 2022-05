In der abgelaufenen Woche schauten die Anleger gespannt auf die US-Notenbank, welche ihren Zinsentscheid am vergangenen Mittwoch bekanntgab. 50 Basispunkte sind erwartet worden und wurden es letztendlich auch, so dass größere Überraschungen ausgeblieben sind. Der Aktienmarkt zeigte sich zunächst erleichtert. Relativ schnell ging es dann aber doch weiter nach unten. Schließlich lassen steigende Zinsen Aktien zunehmend unattraktiver erscheinen. Die hohe Inflation war der Ausgangspunkt, den Leitzins etwas deutlicher anzuheben. Aber auch der Abbau der Bilanz soll zügig erfolgen. Im Hinblick auf die weitere Entwicklung sei man „sehr aufmerksam“. Schließlich fallen die Maßnahmen umso härter aus, je länger man nichts oder zu wenig gegen die weiter kletternden Preise unternimmt. Damit richtet sich der Blick nun aber auch besonders auf die Europäische Zentralbank.



Die Hoffnung stirbt zuletzt!





Wäre es nicht schön gewesen, wenn sich die Inflation trotz des geöffneten Geldhahns weiter in engen Bahnen auf niedrigem Niveau bewegt hätte? Betrachtet man das Agieren der Notenbanken zur Bekämpfung der Auswirkungen der Finanzkrise, ist dieser Schluss zumindest nachvollziehbar. Allerdings war dies eine Ausnahme und in der Gegenwart reagiert der Preisauftrieb doch auf das billige Geld. Die Europäische Zentralbank schaut diesem Treiben seit Monaten hoffnungsvoll zu, womit eine baldige Reaktion mittlerweile vielfach als verspätet betrachtet wird. Immerhin stellt die deutsche EZB-Direktorin Isabel Schnabel eine mögliche Zinsanhebung im Juli in Aussicht.Die Zeiten an den Aktienmärkten werden im Vergleich zu den letzten beiden Jahren sicherlich schwieriger werden. Da sich mit Hebelzertifikaten steigende, fallende und sogar auch seitwärts tendierende Notierungen gewinnbringend handeln lassen, wird dieses Problem sicherlich entkräftet. Daneben bieten sich mit der Entwicklung der Konjunktur, der Inflation und den damit ableitbaren Entscheidungen der Notenbanken auch immer wieder starke Trends an den Devisenmärkten an. Die Sommerflaute am Aktienmarkt bietet somit auch immer wieder Gelegenheiten abseits der steigenden Dividendentitel!Viel Erfolg in der kommenden BörsenwocheStephan FeuersteinHebelzertifikate-Trader