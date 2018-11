Sehr attraktive Konstellationen!

Während Gold und Silber nach der Finanzkrise einen atemberaubenden Aufschwung erlebten, sind seit Monaten andere Anlagethemen deutlich interessanter. Dies könnte sich womöglich in Kürze etwas ändern, da sich bei den Edelmetallen allmählich interessante Konstellationen ergeben. Aber nicht nur bei Gold und Silber bietet sich allmählich eine nähere Betrachtung an, auch Palladium oder Platin präsentieren sich aktuell mit beachtenswerten Signalen.Bei den Rohstoffen an sich fällt derzeit besonders der heftige Rückgang beim Ölpreis auf. Ist der fallende Ölpreis als günstig zu bewerten, da die abhängige Industrie den Rohstoff damit günstiger bekommt, so dass sich daraus womöglich sogar ein positives Konjunktursignal für die kommenden Monate ableiten lässt? Oder ist es genau anders herum, fällt der Ölpreis mangels Nachfrage der Industrie so deutlich zurück, was dann auch auf eine entsprechend schlechte Konjunkturentwicklung hindeutet? Nicht außer Acht gelassen werden sollte bei dieser Betrachtung vor allem aber auch die Produktion an sich. Die Länder der OPEC dürften weiterhin über den vereinbarten Förderquoten liegen. Der zuletzt hohe Preis macht zudem auch andere Ölgewinnungsmethoden interessant. Neben dem vor allem in den USA angewendeten Fracking wurde zuletzt auch wieder die Gewinnung aus Ölsanden interessant.Gerade beim Ölpreis, aber auch bei Agrarrohstoffen ist es für Produzenten sinnvoll, sich am Markt abzusichern. Diese professionellen „Hedger“ stehen im Wettbewerb mit den großen Spekulanten. Beide Seiten handeln Größen, die angegeben werden müssen und die im so genannten „Commitment of Traders Report“ veröffentlicht werden. Aus diesen Positionierungen lassen sich auch für aktive Anleger interessante Erkenntnisse herauslesen. Nehmen diese „COT-Daten“ Extremwerte an, wird der Markt sehr interessant. Das war vor einigen Monaten beim Ölpreis ebenso wie bereits vor dem Einbruch des Schwarzen Goldes im Jahr 2014. Doch auch bei den eingangs erwähnten Edelmetallen gibt es im Hinblick auf die COT-Daten allmählich eine interessante Konstellation, was diese Anlagegruppe allmählich beachtenswert macht. Last but not least wird auch der Platinpreis in Kürze im Hinblick auf den üblichen Jahresverlauf wieder interessant, da dieser in dieser Jahreszeit ein sehr starkes saisonales Muster hervorgebracht hat. Wir werden auf diese Themen daher in den nächsten Wochen im Hebelzertifikate-Trader näher eingehen.Eine erfolgreiche Börsenwoche wünscht IhnenStephan FeuersteinHebelzertifikate-TraderUrheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.