Segel gestrichen - Rickmers Anleihe wird delistet

Nachdem die HSH Nordbank hat das Sanierungskonzept von Rickmers offiziell abgelehnt hat, werden die Anleihen nun vom Unternehmen delistet. Die insolvente Rickmers Holding hatte am Freitag letzter Woche mitgeteilt die Einstellung des Handels der 2018 fälligen Anleihe (WKN A1TNA3) an der Börse Frankfurt zu beantragen. Die Börse Stuttgart wird den Handel, der bereits seit 02.06.2017 stückzinslos gehandelten Papiere, daher ebenfalls zum 11.09.2017 einstellen. Aktuell handelt die Anleihe bei ca. 3,25%. Experten gehen davon aus, dass dies auch in etwa der Insolvenzquote entspricht, die Anleihen Inhaber beim bitteren Ende erhalten werden.