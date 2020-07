Sechsjährige Inflationsanleihe von Italien

Italien emittiert eine Inflationsanleihe (WKN A28ZBH) mit Fälligkeit zum 15.05.2026. Das Emissionsvolumen beträgt 2,6 Milliarden Euro. Die anteiligen Zinszahlungen weisen eine Höhe von 0,65% pro Jahr in Abhängigkeit von der europäischen Inflation, gemessen von EUROSTAT anhand des Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) ohne Tabak, auf. Die Zahlungen erfolgen im halbjährlichen Turnus, jeweils am 15. Mai und am 15. November eines jeden Jahres. Der Mindestbetrag der handelbaren Einheit entspricht 1.000 Euro in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 1.000 Euro. Italien hat ein BBB Rating.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.