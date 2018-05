Scout24-Aktie: Neuer Anlegerliebling - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Scout24":

Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Scout24-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":



Während der DAX noch auf Richtungssuche ist, haben die deutschen Nebenwerte in Form des SDAX neue Rekorde erreicht, so die Experten vom "ZertifikateJournal" im Kommentar zur Scout24-Aktie (ISIN: DE000A12DM80, WKN: A12DM8, Ticker-Symbol: G24).



Das Plus des Small-Cap-Index seit Jahresanfang summiere sich auf knapp vier Prozent. Einer der aktuellen Kurstreiber sei die Scout24-Aktie - mit einem Gewicht von zuletzt 9,8 Prozent eines der SDAX-Schwergewichte. Während die Papiere seit dem IPO im Oktober 2015 mehr oder weniger vor sich hingedümpelt hätten, sei Anfang April der Ausbruch gelungen - in einem schwachen Gesamtmarkt. Auslöser seien hervorragende Geschäftszahlen gewesen.



Der Betreiber vernetzter digitaler Marktplätze mit Fokus auf Immobilien und Automobile in Deutschland und anderen ausgewählten europäischen Ländern habe 2017 einen Umsatzanstieg um 8,5 Prozent auf 479,8 Mio. Euro erzielt. Gleichzeitig sei das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um 12,6 Prozent auf 252,8 Mio. Euro geklettert. Daraus ergebe sich eine Verbesserung der EBITDA-Marge um 1,9 Prozentpunkte auf satte 52,7 Prozent. Dieser Wert, mit dem Scout24 zu den profitabelsten Firmen auf dem deutschen Kurszettel gehöre, zeige die hohe Skalierbarkeit des Geschäftsmodells.



Mithilfe zahlreicher innovativer Produkte treibe das Unternehmen die Weiterentwicklung von einem reinen Online-Kleinanzeigenportal zu einem Marktnetzwerk konsequent voran - eine Strategie, die auch bei Börsianer immer besser ankomme: Allein seit Anfang 2018 habe die Scout24-Aktie bis dato um mehr als ein Viertel zugelegt.









Angesichts dieser Entwicklung gilt Scout24 inzwischen sogar als Kandidat für den MDAX, so die Experten vom "ZertifikateJournal".(Ausgabe 21/2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Scout24-Aktie:43,26 EUR +1,07% (30.05.2018, 11:51)Tradegate-Aktienkurs Scout24-Aktie:43,22 EUR +0,98% (30.05.2018, 11:52)ISIN Scout24-Aktie:DE000A12DM80WKN Scout24-Aktie:A12DM8Ticker-Symbol Scout24-Aktie:G24Die Scout24 AG (ISIN: DE000A12DM80, WKN: A12DM8, Ticker-Symbol: G24) ist ein führender Betreiber digitaler Marktplätze für Immobilien und Automobile in Deutschland und anderen ausgewählten europäischen Ländern. Die Scout24 AG betreibt die beiden bekannten und populären Marken, ImmobilienScout24 und AutoScout24.Die Scout24-Marktplätze sind weit mehr als Anzeigenportale. Die Scout24 AG ist ein digitaler Lotse, der bei allen Fragen und Entscheidungen rund um Immobilien und Autos zur Seite steht. Die Scout24 AG macht Märkte transparenter und effizienter.Die Angebote von Scout24 sind auf die Bedürfnisse der Suchenden zugeschnitten: Vom AutoScout24 YouTube-Channel bis hin zur ImmobilienScout24 Smartphone-App - Scout24 ist da, wo der Nutzer ist. Davon profitieren auch die Kunden von Scout24, deren Angebote mithilfe professioneller Tools und innovativer Werbeformen auf den Marktplätzen gebündelt und zielgruppenspezifisch vermittelt werden.All das macht Scout24 zu dem, was es heute ist: ein starker Partner für die besten Entscheidungen des Lebens. (30.05.2018/ac/a/nw)