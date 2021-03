Schwungvoller Wochenstart für den DAX

1. Volkswagen Vz. (WKN 766403)

Meistgehandelter Titel auf dem Stuttgarter Börsenparkett ist am Montag die Volkswagen-Aktie. Die Papiere des Wolfsburger Automobil-Riesen verlieren zum Wochenstart knapp 2,5%. Im Fokus der Anleger steht heute die VW-Tochter Audi. Zum einen soll die Batterie-Fertigung nach Willen der Arbeitnehmer an den Standort Ingolstadt verlagert werden, zum anderen wird gegen 14 Uhr das BGH-Urteil zu Schadensersatzzahlungen wegen des Einbaus von manipulierten Diesel-Motoren erwartet.



2. E.ON (WKN ENAG99)

Ebenfalls rege gehandelt werden die Papiere des Energie-Konzerns E.ON. Zum Wochenstart notiert die Aktie um 1,4% tiefer bei 8,35 Euro. Ende letzter Woche wurde bekannt, dass den Energie-Konzernen rund um E.ON und RWE in Folge des frühzeitigen Atomkraft-Ausstiegs Entschädigungen in Milliardenhöhe zustehen.



3. Daimler (WKN 710000)

Auch ein zweiter Automobil-Konzern gesellt sich heute unter die meistgehandelten Aktien des Tages. Anders als die VW-Aktie können die Daimler-Papiere aber 1,3% zulegen. Wie der Konzern ankündigte, sollen 400 Millionen Euro für den Aufbau des „Mercedes-Benz Drive Systems Campus“ am Standort Untertürkheim investiert werden. Damit soll das Werk zukünftig auch Maßgeblich für die Produktion von Elektro-Motoren genutzt werden.