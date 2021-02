Schwungvoll in die neue Handelswoche

1. TUI (WKN TUAG00)

Einen ordentlichen Satz nach oben machen am Montag die Papiere des Hannoveraner Reise-Konzerns TUI. Die Aktie notiert zeitweise 8% fester. Das Unternehmen zeigt sich für die diesjährige Urlaubssaison optimistisch und geht davon aus, dass durch die Covid-19-Impfungen viele Urlaubsreisen stattfinden können. Den Anlegern scheint diese Nachricht gut zu gefallen.



2. CureVac (WKN A2P71U)

Einer der meistgehandelten Titel auf dem Stuttgarter Börsenparkett ist zum Wochenstart die CureVac-Aktie. Die Papiere des Tübinger Unternehmens notieren heute über 3,5% fester, nachdem angekündigt wurde, dass der Zulassungsprozess für den CureVac-Impfstoff sowie die Produktion bereits laufen. CureVac will seinen Impfstoff gemeinsam mit dem DAX-Konzern Bayer vertreiben. Auch die Impfstoff-Allianz von BioNTech & Pfizer konnte erneute Erfolge vermelden. Die Unternehmen dürfen ihre Impfstoffe nun auch in Japan vertreiben.



3. Akasol (WKN A2JNWZ)

Mit einem Kurssprung von um die 20 % werden heute die Aktionäre des Darmstädter Unternehmens Akasol verwöhnt. Die Aktie sprang am Morgen auf um die 123 Euro, nachdem bekannt wurde, dass der Produzent von Batterie-Lösungen für die Automobilindustrie vom amerikanischen Automobilzulieferer BorgWarner übernommen werden soll. Das Übernahme-Angebot sieht einen Preis pro Aktie von 120 Euro vor und entspricht einem Volumen von 730 Millionen Euro.