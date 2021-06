Mit Schwung in die neue Handelswoche?

Der DAX startet mit einem weiteren Allzeithoch in die neue Handelswoche. Anleger erwartet derweil nicht nur eine heiße Woche mit sommerlichen Temperaturen – auch an der Börse könnte es heiß hergehen: Am Dienstag hält die Fed ihre zweitägige Notenbank-Sitzung ab, bevor am Freitag der nächste große Verfallstag, der sogenannte Hexensabbat, auf dem Plan steht. Marktbeobachter sehen daher durchaus volatile Handelstage auf die Anleger zukommen.