Mit Schwung ins zweite Börsenhalbjahr?

1. CureVac (WKN A2P71U)

Umsatzspitzenreiter auf dem Stuttgarter Börsenparkett sind am Donnerstag die Papiere von CureVac. Nachdem auch eine abschließende Analyse des Impfstoffs lediglich eine Wirksamkeit von 48% attestieren konnte, wird die Aktie auf breiter Front abverkauft: Minus 12,5%.



2. Nordex (WKN A0D655)

Der Windkraftanlagenbauer Nordex möchte sich via Kapitalerhöhung neue Mittel zur Finanzierung von weiterem Wachstum beschaffen. Das kündigte das MDAX-Unternehmen gestern nach Börsenschluss an. Anlegern gefallen die Pläne offensichtlich nicht – die Aktie verliert knapp 9%.



3. Siemens Energy (WKN ENER6Y)

Auch die Papiere der ehemaligen Siemens-Tochter Siemens Energy werden in Stuttgart rege gehandelt. Für die Aktie geht es zum Mittag rund 0,2% bergauf. Auch die Analysten scheinen größtenteils positiv gestimmt zu sein: 11 Kaufempfehlungen stehen lediglich drei Halte-Empfehlungen und keine Verkaufsempfehlung entgegen.