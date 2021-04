Schwindet das Vertrauen in Papiergeld, gewinnt Gold

Das Haushaltsdefizit der USA stieg im März auf ein Rekordhoch in Höhe von 660 Milliarden US-Dollar an

Ein Teil des 1,9 Billionen-Konjunkturpakets von Präsident Joe Biden wurde verteilt als Direktzahlungen an die amerikanischen Bürger. Weitere Mittel werden in den nächsten Monaten folgen. Damit verbuchte der März 2021 das drittgrößte monatliche Defizit in den USA für sich. Größer waren die Lücken nur im Juni 2020 und im April 2020. Angesichts der enormen Staatsschulden, die nicht nur in den USA entstehen, drängt sich einem die Frage auf, wie das jemals wieder zurückgezahlt werden soll.





Blickt man auf das Jahr der Finanzkrise, auf 2009, so ist das Haushaltsdefizit heute doppelt so hoch als damals als die Finanzkrise bekämpft werden musste. Wie wurde das damals finanziert? Regierungen und Notenbanken haben zusammengearbeitet und finanziert, was auch immer gebraucht wurde. Doch ist fraglich, ob das immer so weitergehen kann. Irgendwann wird sich das Vertrauen der Bürger in die Papierwährungen aufgrund des hemmungslosen Gelddruckens drastisch verringern. Spätestens dann, wenn die Inflation zuschlägt, denn dann wird es für jeden spürbar, wenn die Preise steigen. Dann werden sich mehr Menschen Gedanken machen über ihre Ersparnisse, die auf Bankkonten brachliegen und keine Zinsen abwerfen, im schlimmsten Fall mit Negativzinsen zu Buche schlagen.





Die Zinsen werden auf absehbare Zeit nicht steigen, sonst würden durch steigende Zinsen sowohl Staaten als auch Private, die sich ungezügelt verschuldet haben, ruiniert sein. Also lieber ein Investment in aussichtsreiche Gesellschaften erwägen, etwa in Goldunternehmen, denn Gold verliert nie seinen Wert.





Victoria Gold produziert seit 2020 Gold auf seiner Eagle Goldmine im Yukon. Für das laufende Jahr wird eine Goldproduktion von 180.000 bis 200.000 Unzen erwartet. Die Gesamtabbaukosten werden auf 1.050 bis 1.175 US-Dollar je Unze geschätzt. Ximen Mining besitzt zwei hochwertige Goldprojekte in British Columbia. Das Treasure Mountain Silberprojekt, die Kontrolle über das Kenville-Projekt und eine gerade erworbene Lizenzgebühr auf das Greenwood Mining Camp runden das Portfolio ab.





Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Victoria Gold (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/victoria-gold-corp/).





Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.