Schwieriger Klimawandel und Rohstoffe

Der G20-Gipfel hat enttäuscht, viel Konkretes konnte nicht ausgehandelt werden. Vielleicht erfüllen sich die Erwartungen der Klimakonferenz in Glasgow

Auch wenn die Treffen der wichtigsten Politiker (der chinesische und der russische Präsident glänzten in Rom durch Abwesenheit) keine großen Erwartungen erfüllen können, dass die Zeit nach einer Reduzierung der CO2-Emissionen schreit und klimafreundliche Technologien im Vordergrund stehen sollten, Fortschritte werden kommen. Ein schnellerer Ausstieg aus der Kohle sowie der Siegeszug der Elektromobilität wollen forciert werden. In Glasgow verhandeln immerhin 197 Nationen, um das Pariser Klimaabkommen voranzubringen. Am Klimawandel maßgeblich beteiligt sind manche Rohstoffe in besonderem Maß. So ist Kupfer ein wichtiges Zukunftsmetall.





Laut der Internationalen Energieagentur (IEA) wird das rötliche Metall, das am häufigsten verwendete Metall für erneuerbare Energien bleiben. Nach Silber hat Kupfer die zweitbeste Leitfähigkeit. So prognostiziert Goldman Sachs, dass die Nachfrage nach Kupfer bis zum Jahr 2030 sehr stark anwachsen wird. Rund 40 Prozent der weltweiten Kupferproduktion kommt aus Chile und Peru. In Chile hat die größte Kupfermine de Welt, Escondida, den Höhepunkt der Produktion vermutlich überschritten. In Peru bedrohen Streitigkeiten mit den Gemeinden die Kupferproduktion zu verringern. Gerade wurden die Zufahrtsstraßen der Antamina-Mine, eine der größten Kupferminen in Peru, blockiert. Die Betreiber haben daraufhin den Betrieb der Mine erst einmal eingestellt.





Copper Mountain Mining ist mit 75 Prozent an der Copper Montain Mine in British Columbia beteiligt. Diese produziert aktuell rund 100 Millionen Pfund Kupferäquivalent jährlich, geplant sind in den nächsten Jahren bis zu 140 Millionen Pfund Kupfer. In Peru hat Hannan Metals Kupfer, Silber und Gold in seinem San Martin-Projekt im Boden.





Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Copper Mountain Mining (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/copper-mountain-mining-corp/) und Hannan Metals (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/hannan-metals-ltd/).





Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.