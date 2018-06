Schweizer Franken wertet deutlich auf

Linz (aktiencheck.de) - Die politische Krise in Europa bringt nicht nur den Euro unter Druck, sondern auch die Währungshüter der Schweizer Notenbank, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Seit 14. Mai sei das Währungspaar EUR/CHF von Höchstständen knapp unter 1,2000 auf ein zwischenzeitliches Tief von unter 1,1400 gefallen. Aktuell würden wieder Kurse über 1,1500 gehandelt. Bei dieser kleinen Erholung könne es sich aber nur um eine kurzfristige Verschnaufpause handeln. Solange die Unsicherheit in Europa weiterhin dominant im Vordergrund stehe, werde der Schweizer Franken als "sicherer Hafen" im Fokus bleiben. Spannend werde auch, ob die Schweizer Notenbank (SNB) wieder aktiv in den Markt eintreten werde. Aus Kommentaren in der Vergangenheit könnte man ableiten, dass sie mit Wechselkursen über 1,1400 gut leben könne. Diese Marke werde aber sehr wahrscheinlich in den nächsten Tagen wieder unter Druck geraten. (04.06.2018/ac/a/m)











Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.